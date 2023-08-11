«Цена будет очень высокой». Дуда предупредил об опасности возрождения российского империализма 11 августа, 14:46 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда заявил об опасности возрождения российского империализма и отметил, что если сейчас не удастся остановить российскую агрессию в Украине, потом «цена будет очень высокой».

Об этом он сказал во время разговора с обозревателем The Washington Post Марком Тиссеном, отвечая на вопрос, что может заставить американских консерваторов, которые агитируют против помощи Украине, больше ее поддерживать.

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«Это очень просто. Сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не гибнут, но если мы сейчас не остановим российскую агрессию, цена будет очень высокой», — ответил Дуда.

По словам польского лидера, «возрождение российского империализма» началось со вторжения Москвы в Грузию в 2008 году, нападения на Украину в 2014 году, полномасштабного вторжения в прошлом году и «повторных угроз, направленных на страны Балтии, Польшу и всю Центральную Европу».

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин и приближенные к нему лица «мечтают о власти царей и восстановлении царской территории».

«Мир должен сейчас остановить продвижение России в Украине для того, чтобы не произошло, как во время Первой и Второй мировых войн, когда американские солдаты должны были проливать свою кровь и терять жизни в Европе, чтобы восстановить мир и свободу в мире», — добавил он.

Однако Дуда подчеркнул, что «не видит» в помощи Украине «благотворительности» для нее, так же, как и «не видит благотворительности» в том, что делает Украина.

«Начнем с того, что агрессия России в Украине никем не была спровоцирована. На Россию никто не нападал, наоборот… Но весь демократический мир также знает, что любой агрессор, который нарушает границы демократического государства в ХХІ веке в Европе, должен быть остановлен», — заявил Дуда.

Президент Польши отметил, что несмотря на высокий уровень поддержки украинских беженцев в Польше, «однозначно существует проблема усталости от войны».

«В Польше есть семьи, в которых уже полтора года живут украинские семьи, которые живут в одном месте», — сказал он.

Дуда напомнил, что в истории Польши с Украиной есть «несколько очень тяжелых моментов», имея в виду Волынскую трагедию, и добавил, что несмотря на эти вызовы, поляки «помогают украинцам, потому что понимают российскую угрозу».

«Мы знаем, что когда приходят русские, они насилуют женщин, убивают людей, депортируют людей на Восток. … [Мы] знаем, что россиян надо остановить», — заявил Дуда.

Ранее польский лидер заявлял, что по его мнению, страна-агрессор Россия не будет применять против Украины ядерное оружие, но допустил возможность того, что захватчики могут устроить теракт на АЭС.