Длинный стол Путина. Зачем он диктатору и куда девался на переговорах с Си Цзиньпином — эксперт по невербальной коммуникации

10 апреля, 19:43
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Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля 2022 года (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля 2022 года (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Radio NV рассказал, зачем российскому диктатору Владимиру Путину длинный стол для международных встреч и куда этот стол девался во время переговоров диктатора с лидером Китая Си Цзиньпином.

В интервью Radio NV Ким отметил, что большой стол Путина — это «многофакторная вещь».

https://www.youtube.com/watch?v=XxPgIaolfl0&t=1s

«Во-первых, это действительно попытка держать на большой дистанции людей, чтобы, возможно, не заразиться каким-нибудь вирусом». Достаточно часто в инфопространстве звучат мысли, что Путин действительно очень сильно беспокоится за собственное здоровье, он постоянно сосредоточен на том, чтобы быть здоровым. Именно поэтому появляется огромный стол: он вынужден общаться с людьми, которых никто не будет держать две недели на карантине, чтобы они до Путина дошли. Такой стол появляется, когда нельзя откладывать встречу», - объяснил эксперт по невербальным коммуникациям.

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Еще одной причиной переговоров российского диктатора за длинным столом он назвал демонстрацию статуса.

«Не надо забывать, что Владимир Владимирович — это человек, очень зацикленный на идее собственного величия. И когда выпадает возможность продемонстрировать собственное величие (а с невербальной точки зрения, дистанция — это один из очень четких показателей демонстрации статуса и доминирования над другими), то Владимир Владимирович также применяет этот длиннющий стол, смешной в каком-то смысле, благодаря которому он может продемонстрировать, что [существует] огромное расстояние между ним и какими-то другими политиками, мировыми лидерами или их подчиненными. Это, прежде всего, подтверждение его невероятного, высоченного статуса», — отметил Ким.

Эксперт по невербальным коммуникациям добавил, что за такой длинный стол Путин может посадить президента Франции Эммануэля Макрона, но не лидера Китая Си Цзиньпина.

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«Относительно господина Си Цзиньпина это будет проявлением столь большой бестактности, что может сорвать вообще сами переговоры, которые и так проходили не очень, скажем так, ласково для Кремля. Поэтому встреча с Си Цзиньпином – это встреча, которая выпадает из общего контекста большинства встреч. Это действительно встреча с человеком, которому Владимир Путин покоряется без каких-либо возражений. Встреча Путина и Си — это встреча подчиненного и руководителя, встреча доминирующей и подчиненной персоны. И здесь Путин подчиняется на все 100%», — констатировал он.

7 февраля 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон прилетел к Путину, чтобы убедить его не начинать полномасштабное вторжение в Украину. Эта встреча запомнилась очень длинным столом, за которым проходили переговоры.

За тем самым длинным столом состоялась встреча Путина с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Также Путин на нескольких встречах держался на большом расстоянии от собственных топ-чиновников.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Си Цзиньпин Эммануэль Макрон радио NV

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