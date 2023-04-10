Длинный стол Путина. Зачем он диктатору и куда девался на переговорах с Си Цзиньпином — эксперт по невербальной коммуникации 10 апреля, 19:43 Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля 2022 года (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Radio NV рассказал, зачем российскому диктатору Владимиру Путину длинный стол для международных встреч и куда этот стол девался во время переговоров диктатора с лидером Китая Си Цзиньпином.



В интервью Radio NV Ким отметил, что большой стол Путина — это «многофакторная вещь».

«Во-первых, это действительно попытка держать на большой дистанции людей, чтобы, возможно, не заразиться каким-нибудь вирусом». Достаточно часто в инфопространстве звучат мысли, что Путин действительно очень сильно беспокоится за собственное здоровье, он постоянно сосредоточен на том, чтобы быть здоровым. Именно поэтому появляется огромный стол: он вынужден общаться с людьми, которых никто не будет держать две недели на карантине, чтобы они до Путина дошли. Такой стол появляется, когда нельзя откладывать встречу», - объяснил эксперт по невербальным коммуникациям.

Видео дня

Еще одной причиной переговоров российского диктатора за длинным столом он назвал демонстрацию статуса.

«Не надо забывать, что Владимир Владимирович — это человек, очень зацикленный на идее собственного величия. И когда выпадает возможность продемонстрировать собственное величие (а с невербальной точки зрения, дистанция — это один из очень четких показателей демонстрации статуса и доминирования над другими), то Владимир Владимирович также применяет этот длиннющий стол, смешной в каком-то смысле, благодаря которому он может продемонстрировать, что [существует] огромное расстояние между ним и какими-то другими политиками, мировыми лидерами или их подчиненными. Это, прежде всего, подтверждение его невероятного, высоченного статуса», — отметил Ким.

Эксперт по невербальным коммуникациям добавил, что за такой длинный стол Путин может посадить президента Франции Эммануэля Макрона, но не лидера Китая Си Цзиньпина.

«Относительно господина Си Цзиньпина это будет проявлением столь большой бестактности, что может сорвать вообще сами переговоры, которые и так проходили не очень, скажем так, ласково для Кремля. Поэтому встреча с Си Цзиньпином – это встреча, которая выпадает из общего контекста большинства встреч. Это действительно встреча с человеком, которому Владимир Путин покоряется без каких-либо возражений. Встреча Путина и Си — это встреча подчиненного и руководителя, встреча доминирующей и подчиненной персоны. И здесь Путин подчиняется на все 100%», — констатировал он.

7 февраля 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон прилетел к Путину, чтобы убедить его не начинать полномасштабное вторжение в Украину. Эта встреча запомнилась очень длинным столом, за которым проходили переговоры.

За тем самым длинным столом состоялась встреча Путина с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Также Путин на нескольких встречах держался на большом расстоянии от собственных топ-чиновников.