Путин, которого не поздравляют, и секрет российской госпропаганды. Топ-4 цитат недели

Журнал Новое Время собрал Топ-4 самых ярких цитат за неделю.

Россия должна отойти в сторону и заткнуться.

Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании, отреагировал на заявление РФ о подготовке ответных мер на высылку российских дипломатов из Объединенного Королевства.

Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, объяснил, почему Владимира Путина не поздравил с победой на выборах американский лидер Дональд Трамп.

Мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который превращает людей в злобных дебилов.

Андрей Макаревич, российский музыкант, лидер группы Машина времени, дал в Facebook оценку силе госпропаганды в РФ.

Хотела обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что народный депутат Надежда Савченко давала указания по подготовке теракта в парламенте.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года