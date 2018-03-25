Путин, которого не поздравляют, и секрет российской госпропаганды. Топ-4 цитат недели

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Генпрокурор Луценко рассказал, что нардеп Надежда Савченко хотела обрушить купол Рады

Генпрокурор Луценко рассказал, что нардеп Надежда Савченко хотела обрушить купол Рады

Журнал Новое Время собрал Топ-4 самых ярких цитат за неделю.

 

Россия должна отойти в сторону и заткнуться.

Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании, отреагировал на заявление РФ о подготовке ответных мер на высылку российских дипломатов из Объединенного Королевства.

 

Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, объяснил, почему Владимира Путина не поздравил с победой на выборах американский лидер Дональд Трамп.

 

Мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который превращает людей в злобных дебилов.

Андрей Макаревич, российский музыкант, лидер группы Машина времени, дал в Facebook оценку силе госпропаганды в РФ.

 

Хотела обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что народный депутат Надежда Савченко давала указания по подготовке теракта в парламенте.

 

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года

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