Путин контролирует Орбана. Почему премьер Венгрии поддерживает военного преступника — оппозиционерка 1 февраля, 16:29 Российский диктатор Владимир Путин (слева) и венгерский премьер Виктор Орбан (справа) (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS, REUTERS/Marton Monus)

Соучредительница венгерской оппозиционной партии Momentum Movement и евродепутатка Каталин Чех в интервью NV выразила мнение, что российский диктатор Владимир Путин каким-то образом контролирует венгерского премьера Виктора Орбана.

«Я чувствую, что Путин как-то контролирует Орбана. Власти говорят: "интересы Венгрии не позволяют нам внести патриарха Кирилла в санкционный список" и подобные вещи. Но ведь это не имеет никакого отношения к интересам венгров. Если бы Орбан действительно заботился об интересах венгров, он максимально поддерживал бы Украину и ее военные усилия», — сказала Чех NV.

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Она отметила, что в Евросоюзе должны создать альтернативные пути наложения санкций на Россию без согласия Орбана, «поскольку это невыносимо, когда один троянский конь Владимира Путина способен блокировать общеевропейские усилия».

По словам венгерской оппозиционерки, Орбан распространял пророссийские нарративы из-за выборов, пытаясь представить себя сторонником мира и обвиняя оппозиционеров в том, что они сторонники войны.

«Через свои каналы пропаганды он проталкивал ужасные вещи – например, что если на выборах победит оппозиция, Венгрия будет втянута в войну и ее будет бомбить Россия», — рассказала Чех.

В конце января Орбан провел встречу с журналистами, в ходе которой сделал ряд заявлений по поводу настоящего и будущего войны России против Украины. В частности, он назвал Украину «ничейной землей».

Отвечая на вопрос о возможности превращения текущей войны в ядерную, Орбан допустил использование российского тактического атомного оружия на поле боя. Однако он думает, что если украинцы с западным оружием пересекут границу России, «будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки».

Он согласился с тем, что до сих пор россияне показывали жалкие результаты на поле боя, но в долгосрочной перспективе он не видит Запад на стороне победителей.

«Я лидер страны, стоящей на правильной стороне истории», — сказал о себе премьер Венгрии.