Путин контролирует Орбана. Почему премьер Венгрии поддерживает военного преступника — оппозиционерка

1 февраля, 16:29
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Российский диктатор Владимир Путин (слева) и венгерский премьер Виктор Орбан (справа) (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS, REUTERS/Marton Monus)

Российский диктатор Владимир Путин (слева) и венгерский премьер Виктор Орбан (справа) (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS, REUTERS/Marton Monus)

Соучредительница венгерской оппозиционной партии Momentum Movement и евродепутатка Каталин Чех в интервью NV выразила мнение, что российский диктатор Владимир Путин каким-то образом контролирует венгерского премьера Виктора Орбана.

«Я чувствую, что Путин как-то контролирует Орбана. Власти говорят: "интересы Венгрии не позволяют нам внести патриарха Кирилла в санкционный список" и подобные вещи. Но ведь это не имеет никакого отношения к интересам венгров. Если бы Орбан действительно заботился об интересах венгров, он максимально поддерживал бы Украину и ее военные усилия», — сказала Чех NV.

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Она отметила, что в Евросоюзе должны создать альтернативные пути наложения санкций на Россию без согласия Орбана, «поскольку это невыносимо, когда один троянский конь Владимира Путина способен блокировать общеевропейские усилия».

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По словам венгерской оппозиционерки, Орбан распространял пророссийские нарративы из-за выборов, пытаясь представить себя сторонником мира и обвиняя оппозиционеров в том, что они сторонники войны.

«Через свои каналы пропаганды он проталкивал ужасные вещи – например, что если на выборах победит оппозиция, Венгрия будет втянута в войну и ее будет бомбить Россия», — рассказала Чех.

В конце января Орбан провел встречу с журналистами, в ходе которой сделал ряд заявлений по поводу настоящего и будущего войны России против Украины. В частности, он назвал Украину «ничейной землей».

Отвечая на вопрос о возможности превращения текущей войны в ядерную, Орбан допустил использование российского тактического атомного оружия на поле боя. Однако он думает, что если украинцы с западным оружием пересекут границу России, «будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки».

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Он согласился с тем, что до сих пор россияне показывали жалкие результаты на поле боя, но в долгосрочной перспективе он не видит Запад на стороне победителей.

«Я лидер страны, стоящей на правильной стороне истории», — сказал о себе премьер Венгрии.

Редактор: Анастасия Одинцова

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