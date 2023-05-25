Кондолиза Райс рассказала об «отвратительном» моменте с участием Путина во время саммита НАТО в Бухаресте 25 мая, 15:17 Кондолиза Райс вспомнила, как российский диктатор Владимир Путин назвал Украину «вымышленной страной» еще в 2008 году (Фото:Кадр видео Open Ukraine via YouTube)

Государственный секретарь США в 2005−2009 годах Кондолиза Райс в обращении к участникам 15-го ежегодного Киевского Форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину заявила, что Украина должна была получить план действий по членству в НАТО еще во время саммита Альянса 2008 года в Бухаресте.



«Этот саммит мог дать Украине и Грузии план действий по членству, дать им дорогу к членству в НАТО. В тот день мы решили, что этого нельзя сделать. Несмотря на то, что США и Президент Буш были уверены, что время предоставить Украине ПДЧ пришло», — сказала она.

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В то же время, она подчеркнула, что «в тот день мы также сделали очень важное заявление: что однажды Украина станет членом НАТО» и заверила, что до сих пор в этом убеждена.

Кондолиза Райс вспомнила «отвратительный момент того дня», когда Владимир Путин назвал Украину «вымышленной страной».

«Он сказал, что Украина — ненастоящая. Сейчас он уже понимает — благодаря невероятному мастерству украинского войска и невероятной преданности украинского народа, — что Украина очень настоящая, что есть сильная национальная идея, которая горит в сердце каждого украинца», — сказала она.

Райс добавила, что будущее Украины — это во многих смыслах будущее Европы.

«И поэтому восстановление территориальной целостности, наказание военных преступников и восстановление Украины состоятся с нашей помощью и помощью свободных народов всего мира», — резюмировала она.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.