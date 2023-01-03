Бывший спичрайтер Путина объяснил, как изменилось отношение российского диктатора к войне 3 января, 16:02 По словам бывшего спичрайтера Владимира Путина Аббаса Галлямова, российский диктатор больше не рассчитывает на абсолютную победу в Украине (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Российский политолог-эмигрант и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью NV объяснил, как изменилось отношение российского диктатора к войне.

«В целом, конечно, понимает, если он отдал приказ взять Киев и свергнуть Зеленского, а Киев не взят и Зеленский на месте. Путин, конечно, пытается убедить себя и сторонников в том, что еще не все потеряно, что в конце концов они победят», — ответил Галлямов NV на вопрос о том, сохраняет ли российский диктатор оптимизм из-за того, что не обладает точной информацией с фронта, и понимает ли он точно, что происходит на войне.

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Политолог также обратил внимание на то, что тот факт, что Путин постоянно говорит о мирных переговорах, указывает на то, что он уже не рассчитывает на абсолютную победу.

«Сейчас он готов удовлетвориться простым пустяком — признанием российскими вот тех территорий, которые он отжал. Каких-то шесть месяцев назад это его совершенно не устраивало. Помните, в первые дни войны, когда он говорил о задачах, он сказал о денацификации и демилитаризации? То есть до какой-то степени он понимает ситуацию. Но делает вид, что всё не так плохо, скрывает осознание тупика, демонстрирует наигранный оптимизм», — объяснил он.

В интервью пропагандистскому каналу Россия-1, которое вышло в воскресенье, 25 декабря, Путин соврал, что с 2014 года, когда РФ начала войну против Украины, оккупировав Крым и территории Донецкой и Луганской областей, Москва «всегда стремилась решать споры путем мирных переговоров».

Реагируя на очередную ложь диктатора, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал Путину вернуться в реальность.

«1. Россия единолично напала на Украину и убивает граждан. Никаких других „стран, мотивов, геополитики“ нет. 2. Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу», — написал он в Twitter.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. По его словам, сейчас предмета для разговора нет, а дипломатические переговоры со страной-террористом возможны, если Путин отойдет к международно признанным границам Украины в 1991 году.

4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.