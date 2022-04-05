«Большой террор внутри России». Как изменится политика Путина после совершенных во время войны в Украине зверств — Казарин и Мацарский 5 апреля, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Павел Казарин и Юрий Мацарский (Фото:Коллаж НВ/Facebook)

Ведущие программы Подвійні стандарти на Радио НВ Павел Казарин и Юрий Мацарский считают, что Российская Федерация строилась на двух основах, разрушенных в настоящее время развязанной в Украине войной.

Война России против Украины — главные события 5 апреля



«Современная Россия, начиная с 1991 года — это страна, которая строила свою идентичность внутри страны на двух слонах. На идее стабильности <...> и идее памяти про войну против нацистской Германии. Россия, дескать, защитила себя, освободила весь мир, она победила худшего в мире агрессора с худшей идеологией», — рассказал Казарин.

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На благодарности государств за Вторую мировую войну Россия и пыталась строить отношения со странами, но в 2022 году все изменилось, убежден Казарин:

«После всего того, что мы увидели в Буче, после 24 февраля у России нет ни одной из этих основ. Она собственноручно выбила их у себя из-под ног. Путин внутри страны теперь не может продавать идею стабильности, потому что его стабильность очень скоро будет похожа на северокорейскую, а вовне он не может уже продавать идею „вы нам должны“, потому что нельзя объединяться с другими странами на теме противостояния Гитлеру, если ты сам являешься новым Гитлером».

Россию ожидает глубокий кризис и крах всего механизма идентификации, прогнозируют ведущие.

«Следующим шагом российской власти, вслед за большим террором в Буче, в Ирпене, в Гостомеле и, судя по всему, в ряде других оккупированных городов Украины, <...> будет большой террор внутри самой России. И этот большой террор попытаются сделать основой новой идентичности. Попытаются людям втюхать историю „Если бы не вот эти, кого мы сейчас преследуем, если бы не те, кого мы сейчас массово судим, мы бы жили прекрасно!“» — уверен Мацарский.

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