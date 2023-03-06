Путин — зомби и лузер. Бернар Анри-Леви описал изменение взглядов на РФ во Франции 6 марта, 18:35 Плакат на акции в поддержку Украины в Париже, 25 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Французский философ и режиссер Бернар-Анри Леви в совместном с лидером группы Океан Эльзы Святославом Вакарчуком интервью NV описал изменение взглядов на Россию во Франции.

Бернар Анри-Леви отметил в интервью NV, что сейчас люди во Франции понимают Украину все больше, хотя в стране всегда была одной из самых больших «условная „партия Путина“, то есть те, кто находятся под влиянием российской пропаганды и денег».

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По словам философа, многие ультраправые и радикально левые были против изоляции России, однако сейчас эти идеи во французском общественном мнении все больше слабеют.

«И я очень удивлен это видеть. Даже в правом крыле спектра люди начинают понимать, что Путин зомби, лузер и массовый убийца худшей категории», - сказал Бернар Анри-Леви.

Он также рассказал, что выражение «Слава Україні!» стало во Франции общеупотребительным.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он выступает за поражение России в войне против Украины, но не поддерживает "полный разгром".

2 марта во Франции арестовали виллу, связываемую с российским олигархом Виктором Рашниковым.

1 марта стало известно, что Франция рассматривает возможность обучения украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 в Польше.