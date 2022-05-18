Путин использует голод как оружие — министр развития Германии

18 мая, 19:07
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Министр развития Германии Свенья Шульце обвинила российского диктатора Владимира Путина в преднамеренном разжигании голода. Об этом сообщает Spiegel.

Война России против Украины — главные события 18 мая

«Голод неизбежен, потому что Путин использует голод как оружие. Мы должны противостоять этому с помощью нового альянса за глобальную продовольственную безопасность», — сказала Шульце на встрече министров G7 в Берлине.

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Она призвала страны G7 объединить усилия для борьбы с голодом.

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«Ужасные последствия агрессивной войны России выходят далеко за пределы Украины», — заявила Шульце.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что Россия осознанно ведет «зерновую войну» против мира.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Голод Война в Украине

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