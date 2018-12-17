Путин исключил "шаг навстречу" в вопросе освобождения Сенцова Сегодня, 20:37 1895 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека еще 11 декабря Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин уклонился от прямого ответа относительно перспектив освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, но при этом исключил "шаг навстречу Украине".

Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя предложение режиссера Александра Сокурова "сделать шаг навстречу" в вопросе освобождения Сенцова.

"Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся", - заявил Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что Кремль думает о деле Сенцова: "Но тем не менее думать о проблемах, которые вы подняли в самой заключительной фазе своего выступления, конечно, нужно. Мы думаем об этом".

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека состоялось 11 декабря. Стенограмму закрытой части Совета обнародовали на сайте Кремля только 17 декабря после того, как журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.