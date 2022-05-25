«Готовы отдать Донбасс, но не Крым». В окружении Путина обсуждают исчезновение диктатора осенью и судьбу оккупированных территорий — экс-нардеп 25 мая, 17:24 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Ближайшее окружение Владимира Путина уже обсуждает, что диктатор не будет возглавлять Россию уже осенью, рассказал бывший народный депутат, председатель Всеукраинского общественного движения Сила права Андрей Сенченко в эфире Радио НВ.

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«Нам необходимо достаточно жестко действовать, потому что в ближайшем окружении Путина уже ведутся разговоры о том, что осенью уже не будет либо Путина, либо он не будет руководить РФ», — отметил Сенченко.

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Но в этом же окружении диктатора, по словам экс-нардепа, говорят: «Мы уйдем из Донбасса, он нам не нужен, а вот Крым мы не видим, как [вернуть под контроль Украины]». Все потому, объясняет Сенченко, что российская конституция не предусматривает процедуру выхода территорий из состава РФ.

«Отменяйте свое незаконное, преступное решение о входе (если это можно назвать входом) Крыма в состав этой РФ. То есть, это ваши проблемы. <...> Надо, чтобы они сейчас видели и понимали, что продолжится международное давление, продолжатся действия Украины, которые никто не сможет ограничить — и дипломатические, и политические, и экономические, и, если будет нужно, военные для того, чтобы освободить каждый метр нашей земли», — убежден бывший нардеп.

По мнению Сенченко, о том, что Украина не пойдет на территориальные уступки, необходимо говорить и с политиками стран Запада:

«Нам надо утверждать, действовать достаточно жестко и объяснять политикам на Западе, и тем, кто, к сожалению, еще имеют остатки доверия своих избирателей, а практически обслуживают Кремль, государство-агрессора, что с другим не согласится украинский народ, кроме полного освобождения нашей территории. <...> Чтобы [эта мысль] оказалась где-то в мозгах и европейских политиков, и этих деятелей, постоянно виляющих хвостом, и этого ближайшего окружения Путина, и более дальнего, которое, возможно, претендует на то, что завтра они будут российскими властями. Чтобы они понимали, что нет ни одного варианта, когда бы они оставили украденный Крым у себя».

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