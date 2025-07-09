Путин не собирается прекращать войну в Украине, несмотря на заявления Трампа (Фото: Отдельная артиллерийская бригада НГУ/Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин считает, что украинская оборона может провалиться в ближайшие месяцы . Учитывая ускоренное наступление российской армии, Путин уверен, что сейчас не может быть и речи о прекращении боевых действий без масштабных уступок со стороны Украины.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на два источника, близкие к Кремлю.

По данным собеседников газеты, Путин игнорирует разочарование в нем президента США Дональда Трампа и «с новой силой продвигается в Украине», оценив возможность нового давления со стороны США.

«Он не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом», — заявила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.

По словам двух близких к Кремлю источников, Путин был готов к тому, что у Трампа лопнет терпение. Кроме этого, он понимал, что после полугода бездействия американский лидер может ввести новые санкции, говорят источники NYT.

«Путин действительно ценит и инвестирует в личные отношения с Трампом. Но при этом он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении России. И российское руководство всегда готовилось к худшему», — сказала Становая.

Один из приближенных к Кремлю источников сообщил, что диктатор все еще надеется договориться с Трампом об ослаблении санкций, когда в «какой-то момент в будущем он наконец будет готов закончить войну».

По информации двух источников, Путин доволен нынешними контактами с Трампом. Собеседники отмечают, что переговоры стали для Москвы значительным достижением, ведь фактически завершили трехлетнюю дипломатическую изоляцию России со стороны администрации Джо Байдена.

Однако Трамп отверг попытки Кремля вынести улучшение отношений между США и Россией за пределы вопроса войны в Украине. Он также не предложил дипломатического решения, которое отвечало бы ожиданиям Путина — в частности, заключение соглашения, которое предоставило бы России новую зону влияния в Восточной Европе в обмен на прекращение боевых действий в Украине, пишет NYT.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.