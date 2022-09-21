Путин идет на большой риск, развенчивая мифы о том, что в России нет войны и кризиса — британская разведка 21 сентября, 10:13 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

По данным британской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин идет на «большой политический риск», развенчивая мифы о том, что Россия не находится в состоянии войны и национального кризиса.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что кремлевские марионетки в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении «референдумов» относительно «вхождения» в РФ.

Видео дня

«Эта срочность, вероятно, вызвана опасениями неизбежного наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России», — говорится в сообщении.

Также разведка указывает на нехватку личного состава у россиян, из-за чего Госдума приняла поправки, усиливающие наказание за невыполнение обязательств военнослужащими. Это, вероятно, предназначено для ограничения количества дезертирства и отказов.

Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России, отметили в ведомстве.

«Путин идет на большой политический риск, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе, надеясь создать больше боевого могущества», — подчеркивается в сводке.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.