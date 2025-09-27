В пустом зале ООН. Лавров рассказал, с чем РФ связывает «надежды» на окончание войны в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор связывает «надежды» на окончание войны в Украине с дальнейшими переговорами с США.

Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили российские СМИ со ссылкой на выступление Лаврова в пустом зале ООН.

Глава МИД РФ утверждал, что страна связывает «определенные надежды с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске».

Его выступление на Генассамблее ООН проходило практически в пустом зале.

Также Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы изначально открыт к переговорам.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Владимиру Путину предлагали встречу на уровне лидеров в разных странах Европы и Азии, однако он не хочет прямых переговоров с Украиной.

23 сентября Зеленский во время визита в США выступил на Генассамблее ООН, которая проходила в Нью-Йорке, и провел двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

3 сентября российский диктатор заявил, что готов к встрече с Зеленским, но тот должен приехать в Москву, что якобы является «лучшим местом для переговоров».

МИД Украины в ответ на бред диктатора заявил, что по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России. А заявления Путина о переговорах в Москве свидетельствуют о его нежелании встречаться с Зеленским.

Президент Украины в ответ на «приглашение» Путина заявлял, что Россия делает все, чтобы оттянуть двусторонние переговоры.

1 сентября помощник российского диктатора Юрий Ушаков объявил, что между президентом США Дональдом Трампом и Путиным во время саммита на Аляске не было договоренности о двусторонней или трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским.