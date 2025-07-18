По информации The Times, есть вариант, что Си Цзиньпин организует трехсторонний саммит с Путиным и Трампом в сентябре 2025 года (Фото: Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Си Цзиньпин хочет организовать в сентябре 2025 года в Китае трехстороннюювстречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом 18 июля сообщает британская газета The Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, есть вариант, что мероприятие организуют как часть отмечания 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Власти Китая ранее объявили о планах провести по этому поводу парад на пекинской площади Тяньаньмэнь в сентябре. При этом диктатор Путин уже принял приглашение принять участие в мероприятии, сообщает The Times.

Как отмечает издание, и аналитики, и китайские общественники призывают Си Цзиньпина воспользоваться этой возможностью организовать трехсторонний саммит с участием Трампа и Путина.

В частности, к этому призывает один из самых известных националистических комментаторов в Китае Цзинь Цаньжун.

«Почему бы не совместить визит Трампа с парадом 3 сентября?. С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это станет сильным позитивным сигналом для всего мира» — сказал он в интервью шанхайскому изданию Guancha.

Как отмечает The Times, ранее и президент Трамп, и Си Цзиньпин направили друг другу приглашения о визитах — хотя и без конкретной даты. Саммит в рамках мемориальных мероприятий стал бы хорошим поводом для встречи, считают в издании.

Как рассказал The Times эксперт по китайской политики Вэнь-Ти Сун (Тайвань), сентябрьские мероприятия также могут стать «полезным отвлечением» от внутренних проблем Китая, в том числе от «вялой экономики».

Как пишет издание, личный визит в Китай и встреча с диктатором Путиным и лидером Китая пришлись бы по нраву Трампу, который предпочитает личный подход к политике.

«Это также успокоило бы Си и Путина, которые видели, как Трамп унижал лидеров других стран, посетивших Вашингтон, и рассматривали бы саммит в Пекине как способ контролировать повестку дня и политические заявления», — считают в The Times.

Как пишет издани, Трамп пришел к власти, когда отношения США с Россией и Китаем ухудшились из-за развязанной Кремлем войны против Украины, обвинений в шпионаже и вмешательстве в политику, а также из-за торговых отношений и технологического соперничества.

Изначально президент Трамп заявлял, что его «агрессивный подход» и якобы близкие личные отношения с Си Цзиньпинем и диктатором Путиным могут привести к решению всех нерешенных вопросов на условиях США.

«Результаты оказались неоднозначными. Война в Украине продолжается, а Трамп публично выразил разочарование неуступчивостью Путина», — пишет The Times.

Читайте также: Китай раскритиковал план Трампа ввести пошлины против партнеров России

Как отмечает издание, в последние дни отношения между США и Китаем заметно потеплели.

Во-первых, Трамп быстро отметил первоначально введенные пошлины 145% на китайский импорт. В Белом доме заменили их на более выгодным соглашение — взаимную дополнительную ставку на 10% и дополнительную ставку в размере 20% на китайский импорт (до решения вопроса о фентаниле в США).

Кроме того, американские власти ослабили ограничения на продажу Китаю некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов.

В ответ власти Китая снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Президент Трамп особо озаботился этим вопросом, поскольку те жизненно важны для высокотехнологически устройств (по типу аккумуляторов для электрокаров). Более того, Китай доминирует в переработке редкоземельных металлов на мировом рынке, подытожили в The Times.