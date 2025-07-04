Российский диктатор Владимир Путин фактически отклонил призыв президента США Дональда Трампа к быстрому миру в Украине во время их телефонного разговора 3 июля, констатируют аналитики Института изучения войны.

Со слов помощника Путина Юрия Ушакова об этом разговоре специалисты ISW подчеркивают тезисы, на которых настаивал российский диктатор: что Россия «достигнет своих целей» и «устранит первопричины» к войне, а также что РФ «не отступит от этих целей». По сути это является заявлением о том, что Россия будет продолжать войну на своих условиях, подчеркивают аналитики Института.

Они отмечают, что прямо озвученная Путиным приверженность своим целям в войне против Украины, включая устранение так называемых «первопричин» войны, прямо противоречит заявлениям Москвы о том, что Россия якобы поддерживает содержательные переговоры о прекращении войны. Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно подчеркивали, что для любого будущего мирного урегулирования, по мнению Москвы, будет необходимо устранить эти так называемые «первопричины» войны — что на самом деле предполагает постоянные требования России по смене власти в Украине, нейтралитета Украины и изменения принципа политики «открытых дверей» в НАТО.

ISW продолжает оценивать, что Россия остается незаинтересованной в добросовестных мирных переговорах о прекращении войны. Заявление Путина о том, что Россия не отступит от своих целей, еще раз демонстрирует готовность Путина продолжать войну в Украине и достигать своих целей военными средствами, если Россия не сможет заставить Украину капитулировать дипломатическими средствами — что прямо противоречит призывам Трампа к быстрому прекращению войны, отмечают специалисты.

В течение последних недель Кремль постоянно заявлял, что планов относительно третьего раунда двусторонних переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле пока нет. Поэтому по состоянию на сейчас неясно, возобновятся ли двусторонние украинско-российские переговоры, и когда именно.

ISW продолжает оценивать, что Россия, вероятно, использует любые будущие переговоры, чтобы попытаться добиться уступок от Украины и США, тогда как российские войска будут продолжать достигать дополнительных достижений на поле боя путем постепенного и очень изнурительного продвижения.

Россия ранее использовала мирные переговоры с Украиной в Стамбуле, чтобы скрыть собственную незаинтересованность в содержательных переговорах. Поэтому любые будущие украинско-российские переговоры на чьих-то условиях, кроме условий Киева, вряд ли приведут к желаемому Трампом быстрому завершению войны и справедливому и длительному миру, резюмируют в ISW.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля.

Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

Лидер Белого дома сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля.