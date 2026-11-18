Российский диктатор Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече во время саммита АТЭС в Шэньчжэне, 18 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне в среду, 18 июля, пишут российские пропагандистские СМИ.

На встрече с китайским лидером Путин заявил о стабильных отношениях РФ и КНР и совместном «конструктивном подходе к формированию более справедливого многополярного мироустройства».

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Си Цзиньпин заявил о широких перспективах отношений с Россией, которые «не зависят от мировой конъюнктуры».

Тем временем президент США Дональд Трамп по состоянию на утро среды еще не прибыл на саммит. Накануне он посетил Филиппины, где встретился с президентом Бонгбонгом Маркосом, пишет The Guardian.

Согласно опубликованному изданием Roll Call графику президента США, он вылетит с Филиппин в Китай 18 ноября. Трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина запланирована на 14:30 по местному времени 19 ноября (08:30 по киевскому времени).

Также у Трампа запланирована двусторонняя встреча с лидером КНР — на 12:45 19 ноября (06:45 по киевскому времени).

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп намерен обсудить с Си и Путиным нераспространение ядерного оружия. Тему войны в Украине на этой первой в своем роде встрече лидеров трех стран затрагивать не будут.