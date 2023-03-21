Когда Си жмет руку преступнику. Как визит лидера КНР в РФ уничтожает доверие мира к «миротворческим» намерениям Пекина в отношении Украины 21 марта, 16:28 Сюжет Эксклюзив NV Си Цзиньпин готовится приветствовать Владимира Путина во второй день своего визита в Москву, 21 марта 2023 (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Трехдневный государственный визит Си Цзиньпина в Москву, во время которого улыбающийся китайский лидер пожимал руку российскому диктатору Владимиру Путину и называл его «дорогим другом», лишь усилил скептицизм западного мира по поводу «миротворческих» инициатив Пекина.

В заявлениях западных лидеров, комментариях профессиональных аналитиков и текстах влиятельных мировых СМИ звучит недоверие и критика по поводу искренности задекларированных Пекином намерений способствовать завершению войны РФ против Украины.

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NV рассказывает о главных аргументах, которые ставят под сомнение «миротворческие» усилия Китая — особенно теперь, когда Си Цзинпинь провел свою «юбилейную» 40-ю встречу с Путиным как первый гость диктатора после решения о международном ордере на его арест.