Россия планирует приступить к вырубке и продаже украинского леса — ГУР Украины 15 марта, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Путин (Фото:Getty Images)

Руководство России планирует приступить к вырубке и продаже украинского леса и зеленых насаждений. Вырученные деньги хотят направить на обеспечение армии-оккупанта.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса. Государство оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу „О возможности вырубки на землях обороны“, адресованном лично Путину», — пишут в ГУР МО Украины.

Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских «лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений». Планируются вырубки «любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины». При этом, отмечено в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта.

В Главном управлении разведки добавляют, что последний раз такие преступления на территории Украины совершали во время фашистской оккупации, когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности.

Слушайте подкаст на эту тему

Вторник, 15 марта — 20-й день полномасштабной войны, развернутой Россией в Украине. Сегодня должны продолжиться видеопереговоры между Киевом и Москвой, вчера прервавшиеся на «техническую паузу». Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении к украинцам отметил, что над попыткой достичь соглашения по завершению боевых действий украинская делегация «работала достаточно неплохо». «Но посмотрим. Продлят завтра», — заявил Зеленский поздно вечером 14 марта.



Россия же, пригласившая военную и экономическую помощь в Китае, продолжает наносить удары по украинским городам.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.