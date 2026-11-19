Российский диктатор Владимир Путин заявил, что еще не решил, поедет ли на саммит G20 в США (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Об этом в четверг, 19 ноября, после встречи с Трампом на саммите АТЭС в Китае заявил сам Путин, передает российское пропагандистское СМИ ТАСС.

Путин поблагодарил за приглашение, однако отметил, что часто выезжать за границу ему «не всегда комфортно». Решение об участии в саммите, по его словам, еще не принято и будет зависеть от ситуации в России.

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В то же время он заверил, что Россия в любом случае будет «достойно представлена».

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Также Путин заявил, что сначала Москве нужно наладить диалог с Европой, а уже потом работать с ней на различных площадках, в частности в G20.

Приглашение Путина на саммит G20 — что известно

В сентябре 2026 года администрация Трампа пригласила Путина на саммит G20 в Майами, что вызвало дискуссии среди западных союзников США. Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в Майами, а после разговора с Трампом на полях Генассамблеи ООН 22 сентября вновь подтвердил это, допустив, что Трамп мог бы организовать там трехстороннюю встречу.

На следующий день в Кремле заявили, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, но лишь при определенных «предварительных условиях», которые так и не были названы.

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин, но был бы рад его присутствию. Спустя несколько дней издание The Atlantic сообщило, что американский президент хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита.