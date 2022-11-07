Путин не готов к поражению в Херсоне, оно разрушит пропагандистские мифы — Огрызко 7 ноября, 20:36 Еще 3 ноября со здания ОВА в Херсоне исчез российский флаг (Фото:Ярослав Янушевич via Telegram)

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Радио НВ объяснил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к поражению в Херсоне, так как оно разрушит пропагандистские мифы оккупантов.



«Думаю, что Путин к такому поражению не готов. И думаю, что указание есть только одно: стоять насмерть, до последнего патрона», — заявил Огрызко Радио НВ.



Он напомнил, что Россия намеревалась захватить все областные центры юга Украины, но захватить ей удалось только Херсон, «да и тот сейчас находится под плотным огневым контролем со стороны наших Вооруженных сил».



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«Поэтому потеря Херсона для Путина — это морально-психологическая [травма]. Опять же: а где „победобесие“, где же „несокрушимый русский солдат“, где солдат-победитель, где то, что называется „слава русского оружия“? Вся Россия помешана на идеологии — абсолютно виртуальной, дикой, фашистской, безусловно, но идеологии, пропитанной мифами, тем, чем нормальный человек жить не должен. Если рушатся мифы, население становится неуправляемым. Оно тогда не понимает, что происходит», — объяснил украинский дипломат.



По словам Огрызко, то, что в России понимают, что «еще немного и очередной фронт посыпется», вызовет необходимость действовать внутри России.



«Но действовать не этому населению, этой биопопуляции, а тем, кто стоит вокруг Путина, понимающих, что нужно хоть что-то сохранить. Возможно, не такую Россию, как она сегодня, но хоть какой-то ее кусок, чтобы там продолжать жировать за счет тех, кого они будут грабить дальше», — уточнил он.



Российский ресурс Медуза сообщил, что Кремль уже подготовил методички для пропагандистов о том, как рассказывать россиянам о бегстве войск РФ из временно оккупированного Херсона.



По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.



В свою очередь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

