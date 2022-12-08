Путин и его окружение все еще хотят завоевать Украину и надеются на чудо — Кулеба 8 декабря, 17:54 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что российский диктатор Владимир Путин все еще стремится завоевать всю Украину.

«Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет и все изменится», — сказал он в комментарии The Wall Street Journal.

Украинский министр вновь призвал западные страны передать ВСУ танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS.

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Кулеба также подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины больше не будет темой переговоров с Россией.

«Мы слишком много натерпелись за последние девять месяцев — мы усвоили урок так называемого Минского процесса, который мучил нас восемь лет, — чтобы быть готовыми идти на какие-то уступки по территориям и людям, которые там живут», — сказал он.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что Путин потерпел поражение по всем направлениям в Украине.