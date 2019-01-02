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Путин и Макрон обсудили по телефону конфликт в Керченском проливе

Сегодня, 16:11
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Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили конфликт в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также Путин и Макрон рассмотрели проблематику сирийского урегулирования в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров РФ, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле.

Кроме того, главы государств поздравили друг друга с Новым годом.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

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Теги:   Керченский пролив Эммануэль Макрон Кремль Владимир Путин

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