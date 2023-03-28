Путин и Лукашенко 6 апреля могут обсудить «вопросы безопасности» — Песков 28 марта, 14:00 Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:president.gov.by)

Российский диктатор Владимир Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко в четверг, 6 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко на заседании государственного совета союзного государства могут обсудить вопросы, связанные с «безопасностью», с учетом «недружественного окружения».

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«Тем более эта тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — сказал спикер российского диктатора.

В пятницу, 31 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко выступит с посланием к белорусскому народу и парламенту.