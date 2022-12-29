«Путин и Лукашенко — сиамские близнецы». Тактическое ядерное оружие будет размещено в Беларуси, остался один шаг — интервью с Павлом Латушко 29 декабря, 17:09 Эксклюзив НВ Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что не видит никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси.

«[Диктатор Александр] Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», — отметил он.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что угроза наступления с территории Беларуси есть, однако реальных возможностей у Беларуси и вооруженных сил РФ нет.

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Насколько действительно готова российско-белорусская группировка для наступления на Украину с севера, в интервью Радио НВ рассказал белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Павел Латушко.

— Как вы по состоянию на данный момент оцениваете активность белорусских и российских войск на юге Беларуси?

— Я соглашусь с анализом и оценкой разведки Украины.

Если посмотреть на ситуацию внутри Беларуси, сегодня нет формирования наступательной группировки Вооруженных сил Российской Федерации с потенциальной поддержкой Вооруженных сил Беларуси для наступления на Украину с севера. Одновременно это не означает, что это не может произойти завтра.

Я думаю, что сегодня мы с вами наблюдаем за сценарием создания угрозы применения силы через проведение постоянных учений на практически всех военных полигонах на территории Беларуси. С участием Вооруженных сил Российской Федерации — так называемых «мобиков», мобилизованных с России. Идут постоянные стрельбы, постоянная обкатка техники. Как сообщает министерство обороны России, «слаживание батальонных групп».

Кстати, любопытно, что очень часто информация о том, что происходит на полигонах в Беларуси, поступает из официальных каналов именно от министерства обороны Российской Федерации. Как проходит, например, обучение войск химической радиационной защиты. Но об этом не сообщает министерство обороны Беларуси. Это еще раз подчеркивает статус оккупированной территории.

То, что Российская Федерация считает нужным, то и организовывает в военном плане в Беларуси.

Подтверждением напряжения является, конечно, очень мощная информационно-пропагандистская кампания, направленная на формирование у белорусов восприятия Украины, как врага, страны, которая хочет напасть на территорию Беларуси. Аналогичные тезисы заводятся и в отношении Польши, иногда — Литвы и в целом блока НАТО. И, конечно, говорится о том, что за этим всем стоят Соединенные Штаты Америки.

Мы видим также, что фактически завершен воинский переучет всех военнообязанных Беларуси. Проходят регулярно во всех областях учения, в том числе направленные на мирное население. Вчера, кстати, в Минске проходили учения о переводе воинских частей в режим состояния военного времени.

Мы видим, что со складов уже фактически снято и перепроверено вооружение, техника, которая поступает с территории Российской Федерации. Постоянно используется белорусские аэродромы для стартов МиГ-31, Кинжал.

Все это, как и другие факторы, говорят о том, что сегодня есть попытка создания именно угрозы применения силы. Что, кстати, является прямым нарушением Конституции: как Лукашенко, так и первой демократической Конституции 1994 года.

Лукашенко это, конечно, безразлично. Он нарушает законы ежедневно и постоянно.

Говорить о применении уже самих Вооруженных сил для агрессии, думаю, что возможно в том случае, если будет сформирована ударная группировка российских Вооруженных сил, к которым потенциально могли бы присоединиться часть Вооруженных сил Беларуси. Хотя, по нашим инсайдам, скорее была достигнута договоренность, что такой сценарий предполагает участие россиян, а только в качестве второго эшелона — белорусов.

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— В Беларуси создали второй отряд специального назначения Рысь, руководить которым будет помощник Лукашенко. Что это такое, как выглядит и зачем оно?

— Мы видим, что Лукашенко инвестирует в Силы специальных операций. Он неоднократно публично говорил: «Мы должны брать лучшие опыты и примеры с войны в Украине». И то, как действуют в том числе и украинские Вооруженные силы. Он говорил в качестве негативного примера о проведении мобилизации в Российской Федерации.

Кстати, не употребляют в Беларуси слово «мобилизация», оно практически запрещено. Есть воинский переучет, который пытались продать, как обычные действия в Вооруженных силах в мирное время. Но это, конечно, не соответствует действительности. Все прекрасно помнят о том, что, наверное, с момента завершения Второй мировой войны таких масштабных войн, такого масштабного воинского переучета, не проводилось.

Силы специальных операций. Если мы говорим про три бригады, которые действуют, — Брестская, Витебская, Марьиногорская — тоже были доукомплектованы к состоянию военного времени. То есть для возможного потенциального использования.

Формирования дополнительных подразделений — и есть та стратегия, которую по указанию Лукашенко избирают его генералы. Это формирование оперативных групп реагирования, специальных воинских подразделений, частей для более, как они считают, эффективного ведения военных действий.

— Как вы оцениваете последние встречи Лукашенко и Путина? Мы видели, что сперва Путин к Лукашенко в Минск приехал. Не прошло и нескольких дней, Лукашенко уже приехал к Путину. Там Путин ему перстень подарил. Лукашенко сказал, что они с Путиным не только пили чай. Комически смотрится, с одной стороны. А с другой, зачем такие частые визиты?

— Да, мы видели с вами встречу в аэропорту в Минске. Букет роз, который подарил Лукашенко Путину прямо у трапа самолета. В последующем — приданное, которое Путин передал. И вот здесь главное скрыто, наверное. Или открывается тайна, которую они, может быть, прячут за дверями. Но я думаю, что для любого политолога, политика, эксперта это ясно, как белый день.

Путин фактически в Минске продекларировал цену на газ в соответствии с внутрироссийскими ценами. И, по крайней мере, министр энергетики Лукашенко называл в паблике цену — 60−80 долларов. Пока она еще не озвучена, но она будет достаточно низкая — значительно ниже, чем сейчас. И ниже в многие-многие разы, чем в Европе.

Речь шла о строительстве третьего энергоблока для белорусской атомной электростанции БАЭС. Два блока уже построены за счет российских источников — это 10 миллиардов долларов США. Кстати, Лукашенко не стал платить — получил отсрочку выплаты долгов. Российская Федерация — это главный кредитор. Долги теперь можно будет платить ему с 2028 года. Согласитесь, достаточно хороший подарок.

Допуск на рынок Российской Федерации без ограничений товаров — это дополнительное снятие барьеров, в том числе и инвестиционный проект импортозамещения на сумму 1,5 миллиарда долларов США. Все мы склоняемся к оценке, что этот кредит выделен для производства вооружений. То есть оборонзаказ, который будет размещен или размещен уже на территории Беларуси.

Мы с вами уверены, что такие барские подарки, такое приданое за букет цветов не дарят. Значит, взамен должна состояться брачная ночь. Вот Лукашенко поехал в Санкт-Петербург, там он получил кольцо. И единственный из всех руководителей СНГ (но таковым он не является, конечно, в Беларуси) надел этот перстенек себе на руку, продемонстрировав уже полное согласие.

За закрытыми дверями, конечно, обсуждались военно-политические вопросы. Пока утечек мало. Но говорят о том, что согласовано фактически решение об открытии госграницы. Является ли это информационно-пропагандистской кампанией, мы увидим.

Но такой сценарий нельзя исключать, к нему нужно готовиться: открытие границы для российских войск и использование в качестве второго эшелона Вооруженных сил Беларуси.

Мы также слышали в паблике вопросы тактического ядерного оружия, о чем мы постоянно говорим нашим западным партнерам уже на протяжении более полугода. Фактически Лукашенко и Путин готовятся к размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Они заявили, что и СУ-25 уже прошли модернизации, и летчики проходят обучение, фактически они уже их прошли; о том, что Искандеры двойного назначения поступили на боевое дежурство в Беларусь. Все это говорит о том, что фактически осталось сделать один шаг, одно нажатие и ядерное тактическое оружие будет размещено на территории Беларуси.

Это также угроза для Украины. Но не только для Украины — это угроза и западным партнерам, которые должны это учитывать в своих сценариях обеспечения безопасности.

Лукашенко является единственным союзником Путина. Ни Иран, ни Северная Корея не идут ни в какое сравнение. Но при этом Лукашенко не подвергается полгода санкциям, никакому санкционному давлению.

Почему-то превалирует тезис (я считаю, это стратегическая ошибка) о том, что если давить на Лукашенко, то это простимулирует его решение о вхождении войск в Украину. Это ложный тезис, потому что Лукашенко сам не заинтересован направлять войска. Так же, как и Путин сегодня не заинтересован дать приказ Лукашенко отправить белорусские Вооруженные силы в Украину.

Они самостоятельно потерпят там фиаско. И получится протестный триггер внутри Беларуси. Зачем это Путину сегодня? Нет никакого смысла разбираться с проблемами Лукашенко внутри Беларуси. Когда будет значительная российская группировка в Беларуси, вот тогда можно говорить о вхождении войск. Но это не будет зависеть от санкций или отсутствия их. Это будет зависеть только о того, что Лукашенко уже куплен полностью с потрохами.

Они сиамские близнецы с Путиным. И такие деньги вкладываются, что у Лукашенко нет выбора. Я считаю, что в этом ошибка — попытка создать иллюзию, что с Лукашенко можно договориться.

— Вы считаете, что Путин доверит Лукашенко ядерное оружие?

— Нет, он не доверит, он скорее разместит. Конечно, она будет находиться под контролем российских военно-космических сил, сил ядерного сдерживания.

У нас есть инсайды, подтвержденные из нескольких источников, о том, что офицеры ракетно-артиллерийских войск Беларуси выезжали в Российскую Федерацию на склады и части хранения тактического ядерного оружия, изучали логистику, транспортировку.

На этой неделе проходили учения войск химической радиационной защиты на территории Беларуси. Ради чего это все проходит? Один из элементов — это подготовка и размещение (не дай Бог использование, конечно, этого не хотелось) тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Лукашенко этого хочет, потому что он тогда повышает свой рейтинг внутри страны, свое самолюбие он удовлетворяет. Он считает, что это гарантирует ему власть уже пожизненно. А Путин создает ядерный защитный зонтик над своими частями в Беларуси и создает дополнительную угрозу не только Украине, а и западной Европе, НАТО.