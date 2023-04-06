«Затянулись до поздней ночи». Песков прокомментировал переговоры диктаторов Путина и Лукашенко
Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Переговоры российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко затянулись до поздней ночи, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг, 6 апреля.
Об этом сообщает Интерфакс.
По его словам, «беседа была содержательная».
«Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение», — сказал Песков.
Песков заявил, что в четверг, 6 апреля состоится заседание высшего государственного совета Союзного государства.
Российский диктатор Владимир Путин встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в среду, 5 апреля.