«Затянулись до поздней ночи». Песков прокомментировал переговоры диктаторов Путина и Лукашенко

6 апреля, 14:49
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Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Диктаторы Путин и Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Переговоры российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко затянулись до поздней ночи, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг, 6 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, «беседа была содержательная».

«Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение», — сказал Песков.

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Песков заявил, что в четверг, 6 апреля состоится заседание высшего государственного совета Союзного государства.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в среду, 5 апреля.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко Дмитрий Песков

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