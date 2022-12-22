Британская разведка сообщила о «смене ролей» в военном сотрудничестве режимов Путина и Лукашенко 22 декабря, 11:06 Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Pavel Bednyakov/REUTERS)

По данным британской разведки, роли России и Беларуси в военном сотрудничестве поменялись. Теперь белорусские военные инструкторы обучают российских мобилизованных.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 19 декабря кремлевский диктатор Владимир Путин отправился в Минск для переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе дискуссий диктаторы обсудили «единое оборонное пространство».

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«Хотя Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, вооруженные силы Беларуси, вероятно, недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов», — говорится в сообщении.

В разведке отметили, использование белорусских инструкторов — это попытка частично восполнить нехватку российских специалистов, многие из которых погибли в Украине.

«Хотя у России и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских военнослужащих демонстрирует смену ролей. Белорусские вооруженные силы традиционно считаются Россией уступающими российским войскам, и их использование в качестве инструкторов свидетельствует о перенапряжении российской военной системы» — подчеркивается в обзоре.