«Есть шанс воспользоваться моментом». Армия Беларуси может прикрывать Россию на границе с Украиной — Свитан о встрече Путина и Лукашенко 24 мая, 15:42 NV Премиум Лукашенко и Путин, 19 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Узурпатор Александр Лукашенко поехал на встречу с диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться об охране российско-украинской границы белорусскими военными, убежден военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Этот вопрос они будут проговаривать. Скорее всего, Путин надавит на Лукашенко, чтобы он перебросил часть армии именно в Россию в рамках Союзного государства. Это даже не в рамках ОДКБ, а в рамках Союзного государства», — говорит Свитан.

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Развитие ситуации, убежден эксперт, будет зависеть от того, как Лукашенко себя поведет:

«Поведется или не поведется. Он может перебросить часть белорусской армии на прикрытие украино-российской границы. Особенно в Брянскую область. Это рядом с Беларусью. То есть хотя бы одну область они могут попытаться прикрыть. Но это тоже неплохо».

Свитан напомнил, что полк Калиновского, который воюет против России в составе ВСУ, «рвется» освобождать Беларусь.

«Потому уход белорусской армии из Беларуси в Россию может быть положительным моментом. И мы можем им воспользоваться, дав определенную возможность полку Калиновского поучаствовать в освобождении Белоруссии. То есть украинские войска в Беларусь заходить не будут, как сейчас украинские войска не заходят на территорию России», — объяснил Свитан.