Транзит в Калининград: диктаторы Путин и Лукашенко обсудили «некоторые возможные совместные шаги» 11 июля, 13:39 Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Kremlin via REUTERS)

Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили «некоторые возможные совместные шаги» в вопросе ограничения транзита в Калининград.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.

«Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита со стороны Литвы обсудили "некоторые возможные совместные шаги», — говорится в сообщении.

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17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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