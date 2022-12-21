«Лукашенко примеряет роль пострадавшего». О немедленном старте военной машины на Киев не договорились. С чем уехал Путин из Минска? 21 декабря, 10:00 Эксклюзив НВ Диктаторы Лукашенко и Путин на встрече в Минске 19 декабря (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Радио НВ рассказал о чем могли договориться диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин на слете в Минске.

— Начнем со встречи Путина и Лукашенко. В Американском институте изучения войны считают, что Путину не удалось уговорить Лукашенко на прямое наступление с территории Беларуси. Что может являться маркером такой ситуации?

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— Я думаю, что не удалось только по внешним признакам, потому что трудно сказать, что происходит внутри процесса. Мы не знаем этого точно, у нас нет сейчас источников, находящихся внутри делегации Путина.

Но я обратил внимание на несколько заявлений, которые прозвучали. Во-первых, они все были очень спокойные. Если вы заметили, среди них не было заявлений, которые можно было бы воспринять как большую «геополитическую победу». В основном [они] касались, как это сказать, «уважаемости свеклы».

— Что это за заявления, расскажите, пожалуйста.

— Важный момент, который проговорил Лукашенко еще до начала встречи, повторил после совместный дуэт, что Беларуси удалось стабилизировать санкционную ситуацию внутри таможенного союза. Она спасает хабом, находясь между Европой и Россией, экономику Российской Федерации. Правда или нет — вопрос второй. Но Беларусь действительно умеет работать под санкциями так, чтобы что-то себе привозить и России доставалось.

И до войны Беларусь была главным хабом. Сейчас стал Казахстан, а до этого была Беларусь — она и политически, и географически для этого подходит. Просто это заявление прозвучало так, как будто Лукашенко говорит: «Оставьте меня в покое, я для вас завезу промтовары народного потребления и спасу вашу экономику. Если я это делаю, то автоматически это означает, что я не участвую в войне». Это прозвучало, как мне кажется, как такой сигнал на Запад, что «мы бы хотели, чтобы вы нам помогли доказать Путину, что мы полезны тем, что привозим креветки и, возможно, микрочипы, в обмен на то, чтобы он нас не втягивал в войну».

Это сигнал на Запад и публичное признание того, что о немедленном старте военной машины в направлении на Киев из Гомельской области не договорились.

И вторая история, которая на это указывает: это продолжение совместных маневров, которые были объявлены. Военные люди, которые следят за этой ситуацией, понимают, что это маршевый строй, ходящий по полигонам. Белорусская армия разоружена, которая так и продолжает красиво выглядеть на полигоне или в местах дислокации, но не приводится в состояние боеготовности.

Другой нюанс. Много чего, видимо, Путин смог продавить в обмен на то, чтоб Беларусь непосредственно своей армией никуда не шла. Видимо договорились о том, чтобы на территорию Беларуси привезли какое-то специфическое вооружение. Видимо договорились о том, что туда поставят ракетные комплексы, которые будут обстреливать территорию Украины, к сожалению.

Но мы понимаем, что это факт, которых до сих пор не было, которые теперь нашли свое место на границе. Не знаю, привезли ли туда ядерное оружие, но наверняка привезли носители, то есть привезли самолеты. Он прямо так сказал: «На боевое дежурство стали самолеты, которые могут нести специфическое вооружение». Какое еще может быть? Любое вооружение уже попробовали. Под специфическим осталось, видимо, только ядерное.

А то, что на дежурстве в Беларуси появились стратегические бомбардировщики России — это момент. Раньше они просто залетали на территорию Беларуси и стреляли оттуда ракетами, теперь они будут, видимо, оттуда взлетать. Кстати, это не значит ничего, как мне кажется.

Я могу предположить, что это не значит ничего, потому что, с точки зрения нанесения ударов, Беларусь и раньше была территорией, с которой они могли это делать. Просто последняя успешная атака Украины на российские аэродромы в Энгельсе и под Ростовом заставила Россию рассредоточить свои авиационные силы таким образом, чтобы они не находились в скоплении в одном месте. В одном месте их легче уничтожить, а то, что это возможно стало, теперь не вызывает сомнений.

Плюс Беларусь все-таки никто ни разу не обстреливал с территории Украины. Возможно, там предполагают, что и не станут, чтобы не давать повода Лукашенко действительно использовать армию для какого-либо наступления.

На Западе должны по идее начать переживать: «Смотрите, Искандеры, которые раньше стояли в Калининградской области, теперь стали еще на границе с Польшей».

Теоретически это все, как признак угроз, ползучей аннексии Беларуси, все состоялось. Но какого-то самого главного решения, о том, что вот завтра «мы идем в бой» и теперь Лукашенко является губернатором Путина, кажется, не состоялось.

Наверное, все обратили внимание на фразу Лукашенко, как он Путина поддел, сказав: «Мы два самых плохих и самых токсичных человека в Европе». Лукашенко, во-первых, ему сказал: «Ты такой же, как я — не выше меня, а такой же. Теперь ты — в моем клубе». А, во-вторых: «Ты мне равен, ты не круче меня, ты такой же как я». А раз равен, они дали понять, что не легли под российскую военную машину в том виде, в котором Путин приезжал их туда укладывать. Про себя подумали: мы видели, как украинская армия умеет трофеить военную технику, затрофеит и Искандер, если дойдет до этого.

Но надо понимать, что все полигоны Беларуси используются для обучения российских солдат, потому что в России просто их не хватает для такого количества военных, которых надо обучить. В этом смысле Беларусь является полевым лагерем российской армии. И [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, в первую очередь приезжал вот для этого. У него, на секундочку, большая часть армии в Беларуси находится на обучении.

Вторая часть спрашивала: а зачем приезжал [глава МИД РФ Сергей] Лавров? Не подписывают ли там бумагу о присоединении Беларуси к России? Нет, скорее всего, Лавров приезжал знакомиться с новым министром иностранных дел [Беларуси], потому что предыдущий, Макей, умер, как вы помните, и появился новый человек. Тоже, кстати, говорят, достаточно западно-векторный человек, умеющий там работать.

То есть в этом смысле Лукашенко не поступился своим принципам двухвекторности. Конечно, удивительный человек.

Все говорили, что Лукашенко — компас, а Лукашенко — не компас, Лукашенко — указатель чугунный, врытый в землю. Знаете, на горном перевале бывают такие металлические чугунные [указатели]: направо — Варшава, налево — Москва. То есть он вообще не вращается, он просто в бетон врыт в этом своем положении.

И в этом смысле он вчера это доказал: что бы не было, какие бы ветра сильные не были, снегом не засыпало и какие камни не летели, — только царапины оставляет, но не гнется и не меняет направление.

И в этом смысле даже забавно. Потому что в Беларусь Россия все вкладывает и вкладывает свои силы, вооружения, военных туда привозит, что-то пытается с ней сделать. Но Беларусь не отвечает ей одинаковостью. А Беларусь — не человек, Беларусь — дорога. Лукашенко это продемонстрировал.

Конечно, все может быть по-другому. И можно предположить, что там разные сценарии всё время рассматривают: а если силой, а если хитростью, а если убьют, а если отравят, а если армии Российской Федерации захватят населенные пункты Беларуси, что-то там ещё. Лукашенко вчера просто показал, чего стоят эти разговоры.

— В публичном поле Путин заявляет о том, что Беларусь является союзником во всех смыслах, что доволен, как выстраиваются отношения с Беларусью. А на самом деле вы сейчас рассказываете совсем другое. Какие рычаги влияния сейчас Путин применяет или может применить, чтобы оказывать давление на Лукашенко?

— Никаких, я думаю.

Лукашенко, думаю, в какой-то момент переживёт Путина и скажет: «Что вы хотели? Я защищал независимость страны, мне приходилось прогибаться под давлением агрессора». Знаете, как Австрия, которая после войны вдруг внезапно оказалась не страной-участником, а страной, оказавшейся в оккупации, — несчастной, которую надо тоже пожалеть. А Германия одна ответила за всех.

Вот примерно то же самое будет в Беларуси, мне кажется. К этому ведёт Лукашенко. И я думаю, что очень умные люди, которые в Беларуси занимаются сохранением своих активов и власти, глядя на это, понимают и аплодируют ему. Они понимают, что дело идёт к концу, а в конце будет шапочный разбор — кто за всё ответит, а кто будет называть себя пострадавшей стороной. Украина, очевидно, самая пострадавшая страна. А Лукашенко, думаю, сейчас на себя примеряет роль второй пострадавшей стороны. И где- то уже подсчитывает: «Подсчитайте мне, сколько русские нанесли ущерб белорусской экономике, изнасиловали белорусских женщин и затоптали белорусских полей». Потом будет этот список предъявлен со словами: «Посмотрите, я тоже пострадавший, а значит потерпевший».

— По сути, сейчас Лукашенко отвоевывает себе индульгенцию у Путина. То есть, он с ним дружит, но дружит в кавычках.

— Возможно, это не так выглядит со стороны для Путина. То есть для нас это выглядит так, потому что мы на это смотрим с этой стороны. А с точки зрения Путина, это выглядит, как «делаю всё, что мог, еще немножко и сейчас вот». В этом и есть талант Лукашенко. По большому счёту других талантов у него нет или нам они неизвестны. Я имею в виду глобальный стратегический талант, за которым бы весь мир мог наблюдая говорить: «Вот это ты даёшь».

Вопрос в том, что при этом не надо забывать, что Беларусь остается лагерем, как я уже говорил, Российской Федерации.

Заявили о том, что они будут выпускать совместную военную технику. Это довольно опасное заявление, потому что тут есть два момента. Во-первых, понятно, у Беларуси есть тракторные, автомобильные заводы, Беларусь может взять на себя функции ремонтной базы. Я думаю, сейчас берёт уже.

Есть ещё один момент. Дело в том, что до войны Беларусь совместно с Китаем изготавливала дальнобойные ракетные системы. Это не секретная история — на базе автомобилей МАЗ. Китайские ракеты, по дальности и калибру напоминающие HIMARS, думаю, изготавливались в Беларуси по лицензии, а фактически просто на автомобили МАЗ устанавливали в чистом виде китайскую ракетную установку, только меняли на ней название. Как сейчас Россия делает с Геранями. И они эти вооружения продавали. Например, Азербайджану накануне войны с Карабахом — последний, самый яркий, острый [конфликт], который случился несколько лет назад, в 2020 году.

— А что с этими ракетами сейчас, во время войны?

— Я не могу вам сказать, продолжают ли они выпускать эти ракеты, остановил Китай [производство] или не остановил. Наверняка остановил, но у них есть совместный завод. Они умеют делать оружие с другими странами.

Теоретически можно представить, что Беларусь окажется тем местом, где, условно говоря, китайское вооружение будет ставиться на белорусские рельсы или колёса, называться белорусским вооружением для российской армии, которая видит, чем воюет Украина и пытается это повторить.

Ваш ведущий и журналист Иван Яковина вчера у себя на ютуб-канале прекрасно назвал это российским карго-культом украинской армии: когда россияне пытаются сделать также, как Украина. Не всегда понимают смысл того, что происходит, не имеют таких возможностей, поэтому делают очень похоже: у тех есть дроны и у нас будут дроны.