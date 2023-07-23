Путин и Лукашенко провели переговоры под Санкт-Петербургом: основные заявления диктаторов
Лукашенко и Путин во время переговоров в Санкт-Петербурге, 23 июля 2023 года (Фото:Пул Первого / Telegram)
Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье, 23 июля, встретились для переговоров в России.
Об этом сообщают российские и белорусские госСМИ.
Диктаторы встретились в Константиновском дворце, что в Стрельне под Санкт-Петербургом.
Путин сообщил, что его переговоры с Лукашенко продлятся два дня — встреча запланирована и на понедельник.
Основные заявления на сегодняшней встрече:
- Лукашенко о ЧВК Вагнер в Беларуси: Нас начали напрягать вагнеровцы. «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Я держу их в центре, как договорились, Беларуси, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них плохие настроения.
- Лукашенко привез карту «переброски польских войск к границам Союзного государства» . По его словам, одна из польских бригад будет размещаться в 40 км от Бреста, а еще одна — в 100 от Гродно
- Лукашенко: Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо. Если Западная Украина попросит о помощи — мы будем оказывать
- Лукашенко назвал разговоры о принятии Украины в НАТО частями «дымовой завесой для расчленения страны»
- Лукашенко поблагодарил Путина за слова, что если будет нападение на Беларусь, то Россия за нее вступится
- Путин прокомментировал украинское контрнаступление: Оно есть, но оно провалилось
- Путин: потери личного состава ВСУ во время украинского контрнаступления превысили 26 тысяч человек
- Путин заявил, что«иностранные наемники в Украине несут значительные потери из-за своей глупости»
- Путин: Все планы по развитию белорусско-российского сотрудничества реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось
- Путин: Россия и Беларусь уверенно и спокойно пройдут 2023 год, продемонстрируют хорошие показатели роста экономики
После официальной встречи Путин и Лукашенко приехали в Кронштадт в музейно-исторический парк Остров фортов. Экскурсию им проводила Ксения Шойгу — дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В Кронштадте Путин и Лукашенко перед камерами пообщались с толпой. Российский диктатор отшучивался о карантине.
В Санкт-Петербург с Лукашенко приехал и его младший сын Николай.