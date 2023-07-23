Путин и Лукашенко провели переговоры под Санкт-Петербургом: основные заявления диктаторов 23 июля, 13:44 Лукашенко и Путин во время переговоров в Санкт-Петербурге, 23 июля 2023 года (Фото:Пул Первого / Telegram)

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье, 23 июля, встретились для переговоров в России.



Об этом сообщают российские и белорусские госСМИ.

Диктаторы встретились в Константиновском дворце, что в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Путин сообщил, что его переговоры с Лукашенко продлятся два дня — встреча запланирована и на понедельник.

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Основные заявления на сегодняшней встрече:

Лукашенко о ЧВК Вагнер в Беларуси: Нас начали напрягать вагнеровцы. «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Я держу их в центре, как договорились, Беларуси, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них плохие настроения.

о ЧВК Вагнер в Беларуси: Лукашенко привез карту «переброски польских войск к границам Союзного государства» . По его словам, одна из польских бригад будет размещаться в 40 км от Бреста, а еще одна — в 100 от Гродно

. По его словам, одна из польских бригад будет размещаться в 40 км от Бреста, а еще одна — в 100 от Гродно Лукашенко Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо. Если Западная Украина попросит о помощи — мы будем оказывать

Лукашенко назвал разговоры о принятии Украины в НАТО частями «дымовой завесой для расчленения страны»



назвал разговоры о принятии Украины в НАТО частями Лукашенко поблагодарил Путина за слова, что если будет нападение на Беларусь, то Россия за нее вступится

поблагодарил Путина за слова, что если будет нападение на Беларусь, то Россия за нее вступится Путин прокомментировал украинское контрнаступление: Оно есть, но оно провалилось

прокомментировал украинское контрнаступление: Путин : потери личного состава ВСУ во время украинского контрнаступления превысили 26 тысяч человек

Путин заявил, что «иностранные наемники в Украине несут значительные потери из-за своей глупости»



заявил, что Путин : Все планы по развитию белорусско-российского сотрудничества реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось

: Путин: Россия и Беларусь уверенно и спокойно пройдут 2023 год, продемонстрируют хорошие показатели роста экономики

После официальной встречи Путин и Лукашенко приехали в Кронштадт в музейно-исторический парк Остров фортов. Экскурсию им проводила Ксения Шойгу — дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В Кронштадте Путин и Лукашенко перед камерами пообщались с толпой. Российский диктатор отшучивался о карантине.



В Санкт-Петербург с Лукашенко приехал и его младший сын Николай.