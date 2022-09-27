«Такой, как в Украине». Путин и Лукашенко могут обсуждать «референдум» в Беларуси — Вячорка 27 сентября, 20:04 Белорусский диктатор Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Сочи 26 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ заявил, что белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин могут обсуждать проведение в Беларуси референдума о присоединении страны к РФ.



«Проводить референдум в Беларуси — это тоже популярная тема, которая ходит в разных кабинетах. Такой же референдум, как сейчас, проводятся на оккупированных территориях [Украины]. Тоже может быть темой для разговоров, но я не думаю, что это вопрос ближайших месяцев», — сказал Вячорка в интервью НВ.

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Он констатировал, что «Лукашенко уже давно променял белорусскую независимость и суверенитет на губернаторские погоны» и больше не является самостоятельным государственным деятелем.

«Сейчас мы вернулись с Тихановской из Нью-Йорка, с [Генасамблеи ООН]. Там делегацию Лукашенко воспринимают как Россия+1, а не как отдельное государство, имеющее свой независимый голос. У него есть какие-то гарантии от Путина, что при любом раскладе событий он останется у власти в важном статусе, и это его держит при Путине — обещания и гарантии власти. Также обещание безопасности: Лукашенко очень боится за себя, за младшенького, за своих внуков. Он понимает, что только Путин может ему эти гарантии дать», — сказал советник Тихановской.

26 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил Россию с неанонсированным визитом, где встретился с диктатором Путиным.

Во время встречи Лукашенко попытался утешить Путина на фоне массового бегства россиян из РФ после объявления мобилизации. Также диктаторы пожаловались друг другу на унижение со стороны Запада.