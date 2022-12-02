Диктаторы Путин и Лукашенко договорились встретиться в декабре

2 декабря, 13:36
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Лукашенко и Путин (Фото:president.gov.by)

Лукашенко и Путин (Фото:president.gov.by)

Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу в декабре.

Об этом в пятницу, 2 декабря сообщает Telegram-канал Пул Первого, который связывают с пресс-службой Лукашенко.

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Путин и Лукашенко «договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов».

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С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=PCpAK9pNjAM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко

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