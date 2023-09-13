Путин прибыл на космодром Восточный, где встретится с Ким Чен Ыном 13 сентября, 07:11 Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

В среду, 13 сентября, российский диктатор Владимир Путин прибыл на космодром Восточный, где встретится с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и обсудит с ним поставки боеприпасов для армии РФ.

Об этом сообщает Интерфакс.

Ожидается, что на космодром скоро приедет Ким Чен Ын. Соответствующая подготовка идет на железнодорожной станции космодрома.

Северокорейскому диктатору покажут процесс сборки ракеты Ангара, они с Путиным осмотрят строящийся стартовый комплекс для Ангары и стартовый комплекс для ракеты-носителя Союз-2. После этого проведут переговоры.

Видео дня

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром 12 сентября.



Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.