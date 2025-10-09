Российский диктатор Владимир Путин в новых заявлениях преувеличил площадь территорий, которые РФ оккупировала в Украине в 2025 году, и преуменьшил значение украинской кампании ударов по российским НПЗ, хотя наконец признал ее, констатирует Институт изучения войны.

7 октября Путин встретился с руководством Министерства обороны и Генерального штаба России, главой Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и командирами российских группировок войск. На этой встрече диктатор заявил, что российские войска в 2025 году захватили 4900 квадратных километров территории в Украине. В то же время ISW отмечает, что подтвержденные данные позволяют оценить, что оккупанты захватили значительно меньше — около 3561 квадратного километра территории Украины с начала года.

Путин также заявил, что украинские войска якобы отступают вдоль всей линии соприкосновения, а российский оборонно-промышленный комплекс ускоренными темпами удовлетворяет потребности оккупационной армии РФ в вооружении и технике. По словам диктатора, Россия остается преданной своей цели «безоговорочно» достичь всех своих целей в войне. В то же время глава Генерального штаба России Валерий Герасимов утверждал, что войска РФ якобы продвигаются «практически на всех направлениях» на фронте.

В ISW подчеркивают, что эти заявления Путина и Герасимова соответствуют давней «теории победы» Путина, которая предполагает, что Россия сможет продолжать ползучее продвижение бесконечно долго, будет способна препятствовать Украине проводить успешные контрнаступательные операции и в итоге выиграет войну на истощение против украинских войск. Путин продолжает верить, что армия и экономика РФ смогут «переждать» и преодолеть поддержку Украины Западом и собственную способность Украины продолжать оборону от российской агрессии, предостерегают аналитики Института изучения войны. Они напоминают, что кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно подтверждали свою приверженность достижению начальных военных целей России, озвученных еще в 2021 и 2022 годах.

Новые публичные заявления Путина продолжают демонстрировать его нежелание участвовать в содержательных переговорах, которые бы предусматривали нечто меньшее, чем полную капитуляцию Украины. Диктатор демонстрирует решимость затягивать войну для достижения своих военных целей на поле боя, констатирует ISW.

Специалисты ISW подчеркивают, что на упомянутой встрече 7 октября Путин признал долгосрочную кампанию атаку Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне постоянного дефицита бензина и роста цен на него как в России, так и в оккупированной части Украины. При этом диктатор попытался преуменьшить значение этой кампании Украины, утверждая, что она «не поможет». Путин также потребовал обеспечить безопасность российских стратегических объектов и энергетической инфраструктуры.

Недавно Украина усилила свои удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что обострило дефицит бензина по всей России и на оккупированных территориях Украины, приведя к резкому росту цен на бензин на заправках, напоминают в ISW. Сейчас, по данным СМИ, России пришлось обратиться к Беларуси, чтобы смягчить ситуацию с дефицитом бензина. Агентство Reuters 7 октября сообщило со ссылкой на информированные отраслевые источники, что Беларусь увеличила экспорт бензина по железной дороге в Россию в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре 2025 года. Сообщается, что в сентябре 2025 года Беларусь экспортировала 49 000 метрических тонн бензина или 14 500 баррелей в день на внутренний рынок России и 33 000 тонн дизельного топлива.

Между тем в российских провоенных кругах выражают обеспокоенность относительно эффективных ударов Украины по российским НПЗ, отмечают в ISW. Один из близких к Кремлю «военкоров» раскритиковал неспособность Москвы защитить энергетическую инфраструктуру России. Он признал, что продемонстрированная Украиной способность атаковать нефтеперерабатывающие заводы на расстоянии 2000 километров вглубь российской территории, которые ранее находились вне радиуса удара Украины, вызывает беспокойство в России. «Военкор» также признал, что Силы обороны Украины целят по установкам первичной обработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах, которые являются «сердцем» НПЗ и играют ключевую роль в переработке и разделении сырой нефти.

Инфографика: NV

Этот «военкор» также заявил, что рост ударных возможностей Украины угрожает инфраструктуре в глубоком тылу России и вызывает особое беспокойство, учитывая зависимость России от цен на энергоносители для финансирования войны в Украине. Поэтому автор сообщения призвал российские власти уделять больше внимания защите энергетической инфраструктуры и раскритиковал попытки российских властей переложить ответственность за защиту нефтеперерабатывающих заводов на частный бизнес. В ISW напоминают, что российские «военкоры» неоднократно жаловались в течение войны на неспособность Кремля адаптироваться к успешным украинским ударам и построить защитные укрытия на критически важных объектах инфраструктуры.