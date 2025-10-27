Российский диктатор Владимир Путин и глава Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в своих заявлениях продолжают преувеличивать достижения и победы оккупантов на поле боя, демонстрируя, что Кремль до сих пор настроен захватить всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны.

26 октября Путин провел встречу с Герасимовым и командирами российских группировок войск. Как обратили внимание аналитики ISW, Путин был одет в военную форму — это лишь третье его появление в военном облачении на публичных мероприятиях с начала полномасштабного вторжения России (и уже второе после предыдущего появления в камуфляже 16 сентября на полигоне Мулино во время учений Запад-2025).

Герасимов начал отчет Путину с заявления о том, что российские войска продолжают «выполнять задачи» по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В ISW подчеркивают, что заявление Герасимова фактически дублирует давнее требование Путина по захвату Россией этих четырех незаконно аннексированных регионов Украины — что одновременно подрывает предположение о том, что РФ якобы готова «обменять» территорию на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью.

Глава Генштаба РФ также утверждал — «очень вероятно, неправдиво», как отмечают специалисты ISW, — что российские оккупанты окружили до 5500 украинских военнослужащих на Покровском направлении и заблокировали группу численностью более 30 украинских батальонов вблизи Покровска и Мирнограда. Кроме того, в своем отчете Путину Герасимов заявил о приказе группировке российских войск Центр уничтожить якобы «окруженные» украинские войска вблизи Покровска и Мирнограда. Он также добавил, что россияне якобы захватили более 70% процентов Волчанска и продвинулись в южную часть города, а также продолжают городские бои в Северске и Константиновке.

Аналогично Герасимов заявил, что российская группировка войск Запад якобы окружила Купянск, заблокировав украинские войска на восточном (левом) берегу реки Оскол к востоку от Купянска. Начальник Генштаба РФ утверждал, что войска РФ якобы окружили 18 украинских батальонов в районе Купянска. Комментируя эти заявления, в ISW напоминают, что год назад Путин аналогично ложно утверждал, что российские войска якобы окружили 2000 украинских военнослужащих в Курской области. А позже, в марте 2025-го, диктатор заявлял, что российские войска якобы «изолировали» украинские войска в Курской области и что небольшим группам украинских войск «невозможно» отойти с позиций на Курщине. Однако в ISW напоминают, что на самом деле россиянам не удалось окружить значительное количество украинских войск во время операции по возвращению Курской области под контроль РФ в конце 2024 и в начале 2025 годов, несмотря на заявления Путина.

На этот раз даже российские «военкоры» широко опровергли заявления Герасимова, констатирует ISW. Несколько российских «военкоров» утверждали, что Герасимов солгал и что оккупантам пока не удалось окружить украинские силы ни в Купянске, ни в Покровске. Один из «военкоров» заявил, что между российскими войсками к западу и северу от Покровска до сих пор существует многокилометровый коридор. Другой отметил, что российский контроль над украинскими логистическими линиями не означает, что войска РФ окружили подразделения Сил обороны Украины в этом районе. Некоторые из российских «военкоров» также напомнили, что ВСУ часто удерживают позиции в тех населенных пунктах, которые, по утверждению российских источников, уже якобы захватили оккупационные войска РФ. Еще один «военкор» высказал предположение, что Герасимов «снова опережает» события, однако что реальность на местах «вскоре догонит его отчеты».

ISW также обратил внимание на предположение «военкоров» о том, что отчет Герасимова имеет целью спровоцировать президента США Дональда Трампа обратиться к России с просьбой о «помиловании» для «окруженных» украинских войск и создать впечатление у Трампа о серьезных украинских проблемах на фронте — аналогично тому, с какой целью Путин весной 2025-го заявлял об «окруженных» украинских войсках в Курской области. Герасимов аналогично гиперболизировал продвижение россиян в конце августа 2025 года, в частности в районе Купянска, что российские «военкоры» тогда тоже резко раскритиковали, напоминают в ISW.

Со своей стороны, специалисты ISW констатируют, что не наблюдали доказательств в подтверждение заявлений Герасимова. Факты в открытых источниках, по выводам ISW, позволяют оценить, что российские войска пока захватили лишь примерно 23% Волчанска (а не 70%, как говорит Герасимов — прим. ред.). Аналитики ISW также отмечают, что обнародованные 24 октября видео свидетельствуют об ограниченном присутствии российских сил в восточной части Константиновки — вероятно, после инфильтрационных операций оккупантов в городе. В то же время специалисты Института не видели никаких доказательств того, что россияне ведут бои в Северске, как заявил Герасимов. Кремль также подает захват небольших населенных пунктов, которые не имеют оперативного значения, как якобы большие успехи оккупантов с целью информационного эффекта, напоминают в ISW. Среди примеров — заявления РФ о захвате Дроновки, имеющей площадь менее 6 кв. км, и Плещеевки (менее 4 кв. км). До войны в обоих населенных пунктах Донецкой области проживало около 600 человек.

ISW подчеркивает, что Кремль использует результаты инфильтрационных операций оккупантов, чтобы делать преувеличенные заявления о присутствии войск РФ. 26 октября Генеральный штаб Украины признал, что ситуация вблизи Покровска и Мирнограда остается сложной, и подтвердил попытки россиян проводить инфильтрационные миссии в Покровске. ISW продолжает оценивать, что войска РФ достигают «тактически значимых» продвижений вблизи и в пределах Покровска и Мирнограда, однако это продвижение, вероятно, не предвещает неизбежного краха украинской обороны в этом районе. Вместо этого российские войска все чаще используют попытки отдельных продвижений между украинскими позициями, чтобы потом делать ложные заявления о якобы масштабных и консолидированных успехах.

В целом преувеличенные заявления Путина и Герасимова о достижениях оккупантов на поле боя являются частью постоянных усилий Кремля в информационной («когнитивной» по определению ISW) войне, направленной на навязывание ложного нарратива о якобы «неизбежной» победе России, чтобы Украина и Запад уже сейчас уступили требованиям Москвы.

Между тем Путин цинично попытался оправдать медленные темпы продвижения оккупационных войск РФ тем, что они якобы беспокоятся о безопасности гражданского населения и пытаются сократить потери. В ISW назвали лживыми заявления Путина о том, что войска РФ якобы ставят безопасность военнослужащих «на первое место» — хотя на самом деле это заявление является попыткой диктатора оправдать дальнейшее крайне медленное продвижение оккупантов. Путин также заявил, что российские войска якобы заботятся о безопасности гражданских и гуманно относятся к украинским военным, потому что «исторически всегда относились к побежденным врагам с милосердием». Это прямо противоречит реалиям: ISW напоминает о многочисленных доказательствах откровенного игнорирования Россией безопасности гражданского населения и преднамеренных убийств украинских мирных жителей. Среди них — многочисленные удары FPV-беспилотников по гражданскому населению в Херсонской области (кампания, которая продолжается с конца 2023 года) и недавние убийства гражданского населения в Покровске и Звановке Бахмутского района Донецкой области. Также ISW напоминает о многочисленных доказательствах казней Россией безоружных украинских военнопленных.

Институт изучения войны продолжает оценивать, что российские командиры являются полными соучастниками таких чрезвычайных военных преступлений и очевидно приказывают их осуществлять, в частности внесудебные казни.