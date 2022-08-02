«Традиционные враги». Посол в Турции Василий Боднар сравнил Путина с Эрдоганом и рассказал о взаимных оскорблениях Анкары и Москвы. Интервью 2 августа, 17:30 Эксклюзив НВ Василий Боднар (Фото:Vasyl Bodnar/Facebook)

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган обвиняет Запад в «неправильном подходе» к российскому диктатору Владимиру Путину, но незадолго до этого заявления заставил главу Кремля ждать себя в неудобном одиночестве.

О какой политике Турции свидетельствуют эти сигналы, может ли Украина доверять Эрдогану и как он действительно относится к Путину, в интервью Радио НВ рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

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— Как мы должны оценивать заявления Эрдогана, что мы должны дружественно относиться к Путину? Цитирую: «Позиция США и стран ЕС не конструктивна и только ухудшает отношение президента России к ним самим. Мы видим и в лице Путина, и в лице Зеленского наших друзей, а не врагов. По-моему, подход Запада к Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему продемонстрируешь, такое и получишь». Эрдоган понимает, что Путин тысячами убивает украинцев?

— Понимает все и знает полную информацию, поскольку общается непосредственно с президентом Зеленским и получает всю информацию от своих органов, от нас.

Есть определенная политика, ориентирующаяся на общественное мнение. Общественное мнение в Турции (около 76%) выступает за то, чтобы Турция оставалась нейтральной в войне России против Украины. И только 18−20% поддерживают более активное участие Турции в поддержке Украины.

Эрдоган, как политик, ориентирующийся на предстоящие выборы в 2023 году — президентские и парламентские, должен отражать общественные взгляды в своей политике.

Вторая история связана с медиаторством. Турция сегодня — фактически единственная страна, которая активно работает над тем, чтобы искать дипломатические пути разрешения конфликта между Украиной и Россией. На самом деле, они прекрасно понимают, что без победы российского агрессора добиться успехов в дипломатическом общении не получится, но они держатся этой якобы сбалансированной линии для того, чтобы показывать, что усилия, приложенные к коммуникации с Россией и Украиной, придерживаются в должном балансе, можно будет каким-то образом добиваться определенных результатов.

Одним из этих результатов является создание гуманитарного коридора для вывоза зерна из украинских портов.

— Может, та позиция Эрдогана, что он видит в Путине своего друга, позволяет фанатам футбольного клуба Фенербахче скандировать имя Путина во время игры с украинской командой?

— Это не связано. Если вы посмотрите на оценку общественного мнения, то до войны, например, 30% опрошенных говорили о том, что следует говорить о тесном сотрудничестве и взаимодействии с Россией, достаточно высокий уровень доверия был к агрессору Путину. Сейчас это все упало до 4−5%.

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