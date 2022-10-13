О чем договорятся Путин и Эрдоган? Сегодня российский диктатор обсудит с лидером Турции войну в Украине и идею «большой сделки с Западом» 13 октября, 09:49 Эрдоган и Путин на саммите ШОС, сентябрь 2022 года (Фото:Спутник/Александр Демьянчук/Pool via REUTERS/File Photo)

В четверг, 13 октября, в Астане состоится встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Внимание к ней приковано из-за недавних сообщений спикера Эрдогана о том, что Путин якобы ищет пути "заключить большую сделку с Западом".

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в столице Казахстана, куда оба прибыли для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — на международный форум,объединяющий около 30 государств Азии и Ближнего Востока, включая Россию и Турцию.

Видео дня

Как ожидается, главной темой переговоров Эрдогана с российским диктатором станет война в Украине. За несколько дней до сегодняшней встречи спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новое крупное соглашение с Западом. Отчасти это, несомненно, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром».

Описывая аппетиты Кремля, спикер Эрдогана пояснил, что, по мнению Москвы, якобы соглашения, заключенные с Западом в конце холодной войны при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю Россию. «Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность и они хотят заключить новое соглашение», — описал претензии РФ Калын.

Как дал понять помощник Путина Юрий Ушаков, именно эти инициативы диктатор намерен обсудить на встрече с Эрдоганом 13 октября. Хотя российская сторона подает их как инициативу самой Турции о посредничестве.

«Во-первых, турки предлагают свое посредничество, естественно, исходят из того, что если будут какие-то переговоры или контакты, то они состоятся на их территории — в Стамбуле или Анкаре, я так полагаю, — заявил Ушаков, которого цитирует российский Интерфакс. — Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени уже официально изложит те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации». Отдельно Ушаков добавил, что «упоминаются различные форматы, в том числе Россия и США, ведущие страны Западной Европы и т.д». Ранее и официальный Киев, и США и другие страны Запада подчеркивали, что вести любые переговоры об агрессии РФ в Украине без участия самой Украины недопустимо.

Как напоминает Русская служба Би-Би-Си, накануне встречи в Астане в турецкой газете Milliyet появилась статья, в которой говорилось, что «Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны: США, Францию, Германию и Великобританию». «Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам», — писали авторы публикации. И добавляли, что предложения якобы получили одобрение неких анонимных чиновников в Вашингтоне.

Однако никаких подтверждений этой информации со стороны американских либо других западных источников не было.

11 октября официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс так ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы к переговорам с Западом: «Мы не считаем это конструктивным и законным предложением о начале диалога и дипломатических усилий, которые совершенно необходимы для окончания этой жестокой агрессивной войны, развязанной против народа и правительства Украины».

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку России аннексировать захваченные территории Украины. Соответствующий указ Зеленского был подписан 30 сентября, в день фарса аннексии в Москве. В документе говорится, что СНБО решил констатировать невозможность проведения переговоров с Путиным.

С начала вторжения РФ Турция пыталась взять на себя роль основного посредника в переговорах с Россией. Турция не вводила жестких санкций против России, однако турецкие компании поставляют вооружение Украине — в частности беспилотники Байрактар (отказываясь продавать их в РФ).

