Полезные идиоты Путина. Как Кремлю помогают не только Орбан и пророссийские политики в ЕС, но и академики и «миролюбцы» — The Economist 5 июля, 12:31 Сюжет Сторонница немецкой ультраправой партии AfD держит плакат с надписью «Германия прежде всего!» на митинге в Берлине и, как пишет Reuters, салютует нацистским приветствием (Фото:REUTERS/Christian Mang//File Photo)

Лагерь «полезных идиотов», заявления и действия которых играют на руку Владимиру Путину, в Европе гораздо шире, чем может показаться. В него входят не только ультраправые и ультралевые политики, но и некоторые интеллектуалы и академики, а также, прямо или косвенно, правительства ряда стран.

Об этом пишет журнал The Economist в своем материале Полезные идиоты Владимира Путина. «Слишком много европейских политиков не могут противостоять России», — подчеркивает издание.

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NV приводит самые важные выводы из этого текста.

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Даже если попытка России создать убедительную силу в Европе не в полной мере увенчалась успехом, она не потерпела и полного провала, пишет The Economist. Сейчас в европейских странах процветает субкультура тех, кого немцы называют «путинферштеерами» (Putinversteher)— симпатиков Владимира Путина, которые относятся к нему «с пониманием» — хотя в основном они действуют вне политического мейнстрима.

«По всей Европе их шепот формирует лейтмотив в шуме жалоб на, казалось бы, не связанные между собой проблемы, такие как инфляция, разрушение системы государственных услуг, слишком жесткая регуляция и предубеждения в отношении иммигрантов, — отмечает издание, — Эти ворчуны пока лишь начали оспаривать уровень щедрости своих правительств в отношении Украины, которая по состоянию на февраль 2023 года составила более 60 млрд евро ($65млрд) экономической и военной помощи из Брюсселя и отдельных членов ЕС». Если добавить к этой сумме помощь от Великобритании, то общая сумма в 70 млрд евро примерно достигнет вклада США [около $76 млрд]. Многие из таких «путинферштееров» ждут случая, чтобы перейти к обвинениям, если борьба Украины затянется, пишет издание.

В Европе спектр «полезных идиотов» Путина достаточно широкий, отмечает The Economist, напоминая, что в годы холодной войны так называли косвенных союзников коммунизма:

Если политические взгляды ультраправых и ультралевых партий в Европе обычно очень разнятся, то в отношении Украине эти два противоположных лагеря часто совпадают в требованиях немедленного « мира», который фактически подарил бы России украинскую землю, пишут авторы статьи.

мира», который фактически подарил бы России украинскую землю, пишут авторы статьи. В СМИ и академических кругах некоторые интеллектуалы, похоже, радостно игнорируют доказательства имперских намерений России и ее дрейфа в сторону преступных деяний, в то же время жалуясь, что Европу якобы « впутали» в т.н. «прокси-войну», как они ее называют, между Америкой и Россией ( или даже между США и Китаем, если такие спекуляции достигают еще более грандиозного уровня, добавляет издание).

впутали» в т.н. «прокси-войну», как они ее называют, между Америкой и Россией или даже между США и Китаем, если такие спекуляции достигают еще более грандиозного уровня, добавляет издание). В мире бизнеса, несмотря на многочисленные этапы западных санкций, Россия также имеет немало « друзей».

Среди тех, кто поддерживает Путина, есть и ряд европейских правительств. Наиболее очевидным является Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии с 2010 года. Венгерский популист неоднократно критиковал западную поддержку Украины, продолжая импортировать российский газ. Его правительство также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине странами-членами НАТО и ЕС, которые формально являются союзниками Венгрии. Соседняя Австрия тише, но с такой же прибыльностью в основном «пережидает» борьбу за поддержку Украины, ссылаясь на свой статус вне НАТО и на самопровозглашенную роль якобы «моста» между Востоком и Западом. Австрия предложила Украине лишь незначительную помощь, а ее объем торговли с Россией даже вырос, констатирует The Economist.

Греция, еще один член ЕС, придерживается санкций Евросоюза в отношении России, но отказалась от дальнейшего ужесточения тех мер, которые касаются поставок российской нефти — возможно, из-за того, что греческие компании так много получают благодаря этой торговле. Только недавно и после значительного давления США Кипр, оффшорная финансовая гавань, закрыл около 4000 банковских счетов россиян. Страны, не входящие в ЕС и соответственно испытывающие меньшее давление, такие как Турция и Сербия, даже не пытаются скрыть те прибыльные для них «обходные» услуги, которые они предоставляют России.



Некоторые страны извратили, казалось бы, даже благородные намерения и превратили их в политику, которая «согревает сердце Путина», саркастически пишет The Economist. Ссылаясь на свой хваленый нейтралитет, Швейцария применила загадочные местные законы, чтобы заблокировать поставки оружия в Украину, включая 96 законсервированных танков Leopard, которые находятся в Италии и принадлежат частной швейцарской фирме. В Швеции, где строгое соблюдение принципов свободы слова уже порой приводило к последствиям, подобным «автоголу», полиция дала «зеленый свет» для публичного сожжения Корана. Это разъярило не только преимущественно мусульманскую Турцию, которая сейчас блокирует попытку Швеции присоединиться к НАТО. Путин лично злорадно «потроллил» шведов. Во время поездки в Дагестан в конце июня Путин предстал перед камерами, «нежно держа Коран и объясняя, что согласно российскому законодательству осквернение святынь является преступлением», напоминает The Economist.

Даже крепкие, казалось бы, кирпичи в европейской стене поддержки Украины могут рассыпаться, замечают авторы материала. Словакия, например, до сих пор была жизненно важным каналом западной помощи и недавно передала Воздушным силам Украины свой парк из 13 советских истребителей МиГ-29. Но опросы показывают, что партия Роберта Фицо, левого русофила, который обвинил «украинских фашистов» в «провоцировании» Путина, похоже, выиграет национальные выборы, назначенные на сентябрь.

Франция остается стержнем как НАТО, так и ЕС, однако и там есть «путинферштееры». Недавно специальная комиссия французского парламента раскритиковала Марин Ле Пен, ближайшую соперницу президента Эммануэля Макрона на прошлогодних выборах, за бездумное повторение месседжей российской пропаганды после оккупации Крыма в 2014 году. Ле Пен решительно отрицает, что поддержка Путина с ее стороны имеет хоть какое-то отношение к кредиту в 9 млн евро, который ее партия получила в прошлом году от банков, контролируемых Россией. Ле Пен осудила вторжение России в Украину, однако в прошлом октябре, спустя семь месяцев большой войны, она заявила, что санкции против России якобы не работают.

Несмотря на то, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони является преданной сторонницей Украины, Маттео Сальвини, возглавляющий вторую по величине партию в ее коалиции, является еще одним противником санкций и, по крайней мере до вторжения, был известным фанатом Путина.

Германия, как и Франция кажется прочной опорой западных союзников Украины, отмечает The Economist. Однако поддержка ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), которую внутренняя разведка страны прямо назвала распространителем российских нарративов, стремительно растет в соцопросах. Сейчас эта партия соревнуется за второе место в рейтингах с правящими социал-демократами. На противоположном политическом полюсе — Сара Вагенкнехт, представительница Левой партии Германии и сторонница «мира любой ценой». Со ссылкой на социологов она утверждает, что могла бы собрать 19−30% голосов на выборах в Германии. Хотя общественная поддержка помощи Украине в Германии остается сильной, эта тенденция идет на спад.

В то же время нарративы «полезных идиотов удивительно устойчивы», отмечает The Economist. Их главные тезисы, звучащие в разных вариациях, таковы:

что НАТО якобы « спровоцировала» неоднократные нападения России на Украину и в конце концов дальнейшее полномасштабное вторжение;

спровоцировала» неоднократные нападения России на Украину и в конце концов дальнейшее полномасштабное вторжение; что Украина является « искусственным» образованием на земле, которая якобы « по праву» принадлежит России,

искусственным» образованием на земле, которая якобы по праву» принадлежит России, что США радостно « подливают масла» в огонь войны, поскольку якобы заинтересованы продавать оружие и поддерживать свою глобальную гегемонию;

подливают масла» в огонь войны, поскольку якобы заинтересованы продавать оружие и поддерживать свою глобальную гегемонию; т. н. whataboutism или whataboutery, или, как говорят в Италии benaltrismo — тезисы о том, что Североатлантический Альянс атаковал Сербию в 1999 году и Ливию в 2011 году, а также Америка вторглась в Ирак и Афганистан — поэтому, мол, что мешает России вести себя аналогично?

т.н. dietrismo — представление о том, что за событиями должна быть некая « внутренняя» история ( так, немецкий социолог левого толка Вольфганг Штрек, пишущий для New Left Review, утверждает, что скрытая цель войны якобы заключается в том, чтобы « робкий» Евросоюз оказался « под каблуком» НАТО).

Однако The Economist указывает и на более простую причину, которая, похоже, объединяет ультраправую, ультралевую и «интеллектуальную» европейскую оппозицию западной поддержке Украины. Это дремучий антиамериканизм в стиле холодной войны. Его примером являются взгляды Тино Хрупаллы, сопредседателя ультраправой немецкой партии AfD, который в мае 2023 года пришел в галстуке цветов флага РФ на вечеринку, которую устроил посол России в Германии в честь победы СССР во Второй мировой войне. Хрупалла, рожденный в Восточной Германии, настаивает на том, что американцы якобы заинтересованы в войне, поскольку получили прибыль, заставив Германию перейти от российского природного газа к более дорогому сжиженному газу из Америки. А Сара Вагенкнехт, его якобы соперница из левого лагеря, тоже считает, что Америка навязала войну России, поскольку пытается втянуть Украину в свою «сферу влияния».

В завершение материала The Economist напоминает о недавнем случае, когда на политическом митинге под Берлином канцлера Германии Олафа Шольца, выступавшего со сцены, затравил хор подобных «миротворцев», которые выкрикивали ему: «Разжигатель войны!». Обычно очень сдержанный и невозмутимый, на этот раз Шольц эмоционально ответил в микрофон, что никто иной как Владимир Путин хотел уничтожить и завоевать Украину. «Если бы вы, крикуны, имели хоть немного разума, вы бы узнали настоящего разжигателя войны!» — отрезал Шольц.