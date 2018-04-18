Путин готов на серьезные уступки: Bloomberg узнал об указаниях из Кремля избегать антиамериканской риторики

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Как отмечается, Путин боится выглядеть проигравшим

Как отмечается, Путин боится выглядеть проигравшим

На фоне введения США новых санкций против РФ, которые вылились в колоссальные убытки для российских олигархов, поддерживающих режим, чиновники РФ получили из Кремля распоряжение воздерживаться от антиамериканской риторики, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, соответствующие указания были даны еще до ракетных ударов США, Франции и Великобритании по химическим объектам в Сирии, в связи с чем заявление российского посла в Ливане Александра Засыпкина, угрожавшего от имени РФ уничтожить пусковые площадки, привело Путина "в ярость".

Кремль по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с Трампом и все еще надеется, что тот выполнит свои обещания об улучшении отношений между США и РФ.

По мнению главы Центра политических технологий Игоря Бунина, Путин понимает, что РФ не способна соревноваться с западными государствами в сфере экономики, и не хочет втягивать страну в противостояние.

​"Путин готов пойти на многочисленные и серьезные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп решил отложить новые санкции против России.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове