«У Украины есть два года на победу». Главная задача Путина — дотянуть войну до января 2025-го — Яковина 11 марта, 18:22 Эксклюзив NV Украинские танкисты (Фото:24 ОМБр имени короля Данила / Facebook)

У Украины остается достаточно мало времени на победу над Россией — меньше двух лет, считает международный обозреватель Иван Яковина.

Все потому, что в ноябре 2024 года пройдут выборы президента США. С большой вероятностью, предполагает обозреватель, на них победит Дональд Трамп, а не Джо Байден, что выгодно российскому диктатору Владимиру Путину.

Есть ли шансы этого избежать и как Яковина проанализировал в эфире Radio NV .

На мой взгляд, Владимир Путин поставил себе сейчас главную задачу — дотянуться с этой войной до января 2025 года, когда в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента США. И Путин, по моему мнению, не без основания полагает, что этим новым президентом США может стать Трамп.

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Трамп — человек достаточно необычный. Я бы сказал, яркий. И, к сожалению, вероятность его избрания на пост главы государства в США достаточно велика.

Почему «к сожалению?» Потому что совсем недавно он объявил, что мог договориться о том, чтобы Россия захватила несколько частей Украины. В своем интервью он сказал: «Вы же знаете, что в Украине есть определенные районы, которые являются русскоязычными. И, честно говоря, договориться можно было бы».

Затем из интервью эту фразу вырезали. Но Трамп сказал то, что сказал. Он много раз говорил о том, что он собирается «закончить войну за один день». Он говорил, что знает, как говорить с Путиным, а Джозеф Байден не знает.

Вот теперь мы знаем, что планирует сделать Трамп, как он планирует договориться о завершении войны. Он просто собирается сдать куски территории Украины Путину и таким образом завершить войну. По крайней мере, он так думает. Это уже его официальная позиция.

Поэтому в случае прихода Дональда Трампа к власти, я боюсь, вся американская помощь Украине прекратится. Европейская помощь, конечно, большая, хорошая, но с американской по объемам качества не сравнится. Поэтому Украине будет в миллион раз сложнее отбиваться в этой войне от российской агрессии, если президентом США станет Дональд Трамп.

Более того, Трамп начнет наверняка санкции снимать с россиян. Почему про санкции я говорю? Потому что он в свое время отказался наложить санкции в декабре 2019 года.