«Украинцы держатся». Путин все еще хочет большую часть Украины, но не сможет достичь своих целей — Пентагон

14 июня, 18:35
Цей матеріал також доступний українською
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, по-прежнему хочет захватить большую часть Украины, но не сможет достичь своих целей, считает замминистра обороны США Колин Каль. Об этом сообщает Reuters.

«Я до сих пор думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Тем не менее, я не думаю, что он может достичь этих целей», — сказал он.

Видео дня
Читайте также:
Кира Рудик
Кира Рудик
Путин выпустил третьего всадника Апокалипсиса

Он добавил, что войска РФ все же могут достигать «некоторых тактических успехов».

«Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей», — добавил Каль.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться уважением к суверенитету Украины, а украинцам предстоит восстановить территориальную целостность страны.

https://www.youtube.com/embed/vRWdBez46bY
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Пентагон Диктатор

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X