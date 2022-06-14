«Украинцы держатся». Путин все еще хочет большую часть Украины, но не сможет достичь своих целей — Пентагон
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, по-прежнему хочет захватить большую часть Украины, но не сможет достичь своих целей, считает замминистра обороны США Колин Каль. Об этом сообщает Reuters.
«Я до сих пор думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Тем не менее, я не думаю, что он может достичь этих целей», — сказал он.
Он добавил, что войска РФ все же могут достигать «некоторых тактических успехов».
«Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей», — добавил Каль.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться уважением к суверенитету Украины, а украинцам предстоит восстановить территориальную целостность страны.
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