Визит Си Цзиньпина в Москву не изменил желание Путина уничтожить Украину — Белый дом 23 марта, 03:16 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире не изменили желание Кремля уничтожить Украину. Об этом свидетельствуют удары по Запорожью и Киевской области, которые нанесла РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



«Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство», — заявил Кирби.

Видео дня

По его словам, заявления Путина и Си о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН являются ироническими.

«Поэтому он (Путин — ред.) точно не изменил своей тактики после этой „высокой“ риторики о мире и прекращении боевых действий в Украине», — отметил представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что США негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию Путина и его режима.

«Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее», — подчеркнул представитель Белого дома.

Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

В ночь на среду, 22 марта, РФ массово атаковала дронами Киевскую область. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки по Ржищеву погибли восемь человек, под завалами могут находиться четыре человека. Семь человек пострадали.