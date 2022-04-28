Путин хочет стать раковой опухолью в Украине — глава Минобороны Британии

28 апреля, 11:17
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес резко высказался в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Как сообщает Sky News, Уоллес назвал Путина «этническим националистом», у которого всегда были амбиции вторгнуться в соседнюю страну.

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По словам британского министра, Путин в отчаянии пытается угрозами или потенциальными фальшивыми атаками расширить войну на Приднестровский регион Молдовы.

Уоллес добавил, что теперь российский диктатор может попытаться консолидировать захваченные украинские земли и «просто стать раковой опухолью» Украины. Поэтому союзники должны помочь Украине оттеснить российские войска.

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Он также предполагает, что Великобритания могла бы поддержать попытку Украины вернуть себе территорию в Крыму, которая была оккупирована Россией в 2014 году.

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По его словам, Британия будет «поддерживать суверенную целостность Украины, что конечно, включает Крым», но «сначала давайте уберем Россию оттуда, где они сейчас».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Украина Война России против Украины

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