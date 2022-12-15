Путин будет сражаться до последнего российского солдата. Огрызко рассказал, на что надеется диктатор

15 декабря, 12:41
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Тело убитого российского солдата в поле в Донецкой области, 14 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Тело убитого российского солдата в поле в Донецкой области, 14 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко в интервью Радио НВ рассказал, на что еще надеется российский диктатор Владимир Путин.

В эфире Радио НВ Огрызко подчеркнул, что если царь в России проигрывает, то его "выносят ногами вперед или он внезапно почему-то умирает".

https://www.youtube.com/watch?v=aAFrFpKP-b4

«Это Путин прекрасно понимает, поэтому он будет идти до последнего российского солдата. И будет уничтожать Россию до последнего кубометра газа», — уверен дпломат.

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Он добавил, что российский диктатор пока контролирует ситуацию.

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«Мы почему-то недооцениваем его возможности для внутренних репрессий. Он имеет „под ружьем“ около двух с половиной миллионов человек, принадлежащих к силовому блоку. Если даже какая-то часть этого количества людей его предаст, то вовсе не означает, что другая часть его не поддержит. Он сейчас будет кормить их двойными пайками. Если вы посмотрите на бюджет, который сейчас утвержден в России, то расходы на силовой блок прямые и косвенные, скрытые – зашкаливают», – рассказал Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что опора на силовой блок – это «последний шанс Путина».

На фоне поражений в Украине российский диктатор Владимир Путин отменил ряд публичных мероприятий.

14 декабря стало известно, что Путин в этом году отменил послание к Федеральному собранию.

13 декабря Песков объявил, что Путин впервые за десять лет отменил крупную пресс-конференцию. Издание Moscow Times писало, что он отменил пресс-конференцию в последний момент, потому что боится новых диверсий Украины незадолго до выступления.

Также российский диктатор отказался от празднования Нового года в Кремле и от участия в матче созданной им любительской хоккейной лиги на Красной площади.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Владимир Огрызко Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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