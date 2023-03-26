Украина требует созвать Совбез ООН из-за намерений РФ разместить ядерное оружие в Беларуси 26 марта, 16:32 Украина требует созвать Совбез ООН из-за намерений РФ разместить ядерное оружие в Беларуси (Фото:NV)

Министерство иностранных дел Украины из-за намерений РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси призывает мировое сообщество принять решительные меры.

В ведомстве требуют немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

«Последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывающего основы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом», — говорится в официальном заявлении МИД, которое обнародовано в воскресенье, 26 марта.

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Отмечается, что намерения российских властей не могут не вызывать особой обеспокоенности всего мирового сообщества, поскольку Россия заявляет о них во время своей ничем не спровоцированной агрессивной войны против Украины.

В МИД подчеркнули, что, несмотря на ужасные преступления против человечности и военные преступления, которыми Кремль сопровождает эту захватническую войну против суверенного государства, Россия демонстрирует свою неспособность побеждать на поле боя.

Украина также призывает белорусское общество не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки обязательствам по ДНЯО, что еще «сильнее превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего».

В МИД призвали государства Группы Семи и Европейского Союза предупредить белорусские власти о последствиях для страны в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.

«Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия», — отмечают в МИД.

Украинские дипломаты призывают всех членов мирового сообщества «донести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия».

«Россия еще раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средства сдерживания и предотвращения войны, а не инструмента угроз и запугивания. Мир должен быть объединен против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации», — подытожили в МИД.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективное Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин распространяет заведомо ложную информацию.

«Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — заявили в Минобороны.

