«Это главная ставка Путина». Как российский диктатор хочет повторить Карибский кризис с помощью ЗАЭС? Интервью с Денисенко 23 июня, 18:00 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 22 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, рассказал в эфире Radio NV, как российский диктатор Владимир Путин сделал основную ставку своей жизни — попытаться повторить Карибский кризис для «развала США».

— Давайте начнем с воя Пригожина, это владелец ЧВК Вагнер. Он выдал длинную и какую-то невероятную «зраду» для российской аудитории, что очень далеко куда-то продвигаются украинские защитники, что они чуть ли не под Ростовом, что они и те и другие населенные пункты уже захватили.

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Какой смысл писать о такой «зраде» для их аудитории? Он хочет сбросить ответственность за любые провалы на Шойгу и Герасимова? Это такая его внутриполитическая борьба или как вы об этом думаете?

— Смотрите, почему он это написал? Здесь логика очень простая. То есть он воюет и с Шойгу, он воюет и с Герасимовым, и он считает, что все, что можно говорить против них и не запрещено Владимиром Путиным, в принципе надо это вываливать и надо об этом говорить. Но мы должны просто понимать, какова роль Пригожина в системе координат российской политической системы. Пригожин, как я уже неоднократно говорил в вашем эфире, также человек, который не является оппозиционером к Путину. Он делает и говорит все то, что ему не запрещено Путиным. Именно не разрешено, а не запрещено.