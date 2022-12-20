Путин пытается переложить ответственность за военные поражения РФ на своих генералов — британская разведка 20 декабря, 09:42 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По данным британской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается продемонстрировать коллективную ответственность за военные поражения РФ. С этой целью 16 декабря он посетил штаб так называемой "специальной военной операции".

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в ходе этого визита Путина засняли на видео рядом с высокопоставленными военными, включая начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Видео дня

Диктатор сделал предложения по следующим шагам «специальной военной операции», а командующий российской группой войск в Украине Сергей Суровикин был одним из тех, кто выступил с докладом.

«На этой срежиссированной встрече Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за «спецоперацию», — говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее недовольство населения мобилизацией.

Кроме того, телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова.