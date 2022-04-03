РФ хочет к 9 мая объявить «победу» на востоке Украины — разведка США 3 апреля, 01:42 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ (Фото:facebook.com/mod.mil.rus/photos)

Россия пересмотрела свою военную стратегию в отношении Украины, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины. Надеются «взять» регион до начала мая.

Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки.

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Отмечается, что спустя более месяца войны российские сухопутные войска не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия.

Российский диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать победу, и «восточная Украина — это то место, где он, скорее всего, добьется этого», говорят официальные лица. Согласно перехватам американской разведки, Путин сосредоточен на 9 мая, «Дне Победы».

«Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров», — сказал представитель европейского министерства обороны. «С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?»

Тем не менее официальные лица США и Европы говорят, что любые сроки, которые Москва может установить на словах, не меняют реальности, что Россия, похоже, готовится к перспективе затяжного конфликта.

Европейский дипломат сказал, что пока Кремль говорит оптимистично, Путин готовится к «долгой, затяжной войне в стиле Чечни, потому что ему, в определенной степени, больше некуда пойти».

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По словам официальных лиц, есть несколько причин, по которым сроки могут быть изменены на май. По мере того, как зимние морозы заканчиваются и земля размягчается, тяжелым российским наземным подразделениям будет труднее маневрировать, а это означает, что этим силам жизненно важно занять свои позиции как можно скорее, считает разведка США.

Поддерживаемые Россией боевики также уже много лет находятся в этом регионе. Часть Донбасса на востоке Украины — территория, которую российские оккупанты взяли под свой контроль в 2014 году.

Украинские официальные лица также публично указали дату. «В преддверии 9 мая Путин поставил задачу провести парад победы в этой войне», — заявил в четверг секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.

США также считают, что Путин сейчас впервые готовится назначить главного главнокомандующего в войне, чтобы добиться больших успехов России, заявили два американских чиновника. США считают, что Путин, скорее всего, назовет генерала, который был в южной части Украины.

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