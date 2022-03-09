«Убьют свои же». Притула оценил вероятность назначения Россией Бойко или Януковича на руководящие должности в Украине 9 марта, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Сергей Притула (Фото:Сергей Притула/Facebook)

Ни один ставленник Российской Федерации долго не удержится на руководящей должности в Украине, заявил в эфире Радио НВ волонтер, телеведущий и политик Сергей Притула. Он считает, что это понимает и лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, о вероятном назначении которого была информация у расследователя Bellingcat Христо Грозева.



«Происходит тотальное непонимание политической ситуации в Украине по состоянию на март 2022 года. Любой, кто будет поставлен во главе государства марионеточными властями при поддержке российских штыков, очень долго на этом посту не продержится, потому что он будет физически ликвидирован. Думаю, что это осознают все, кому прозрачно или непрозрачно россияне могли намекать на такие перспективы. Бойко, при всей моей нелюбви к нему, далеко не дурак. Он понимает, что ему лучше оставаться оппозиционным политиком, но украинским, чем пророссийским руководителем непонятного государственного образования, которое не признает никто и, наконец, его убьют свои же», — отметил волонтер.

По мнению Притулы, такая же участь постигнет и президента-беглеца Януковича:

«Думаю, и Виктор Федорович Янукович полностью осознает последствия возможного возвращения в Киев. Тем более что у него и предыдущая была абсолютно параноидальная история относительно собственной безопасности. А сейчас я уже не знаю, что ему нужно выделить для того, чтобы он себя в Киеве чувствовал в сознании».

В то же время волонтер добавил, что эти варианты развития событий абсолютно нереальны:

«Для того чтобы это произошло, им нужно взять Киев. А Киев им сейчас взять будет крайне тяжело, потому что уже тысячи голов наложили, "беря" Ирпень и Бучу, а мы говорим об огромном мегаполисе, насыщенном войсками и кучей людей с оружием в руках, которые готовы палить российские танки и убивать российских солдат на каждой улице и в каждом доме. Поэтому я не знаю, как долго это будет продолжаться. Я достаточно пессимистичен в прогнозах, потому что Путин не позволит себе чисто понятийно сдавать назад. Это будет признаком слабости, которую он не может показывать, потому что его сразу же разорвут свои».

Самолет, которым пользовался Янукович в Украине, приземлился в Беларуси 7 марта.

2 марта УП со ссылкой на источники в разведке сообщило, что в тот день Янукович был в Минске. Также там заявили, что Кремль хочет сделать его «президентом Украины».

В ответ на это в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что любое упоминание фамилии Янукович как какой-то «возможности» еще раз показывает тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.

7 марта советник главы ОП призвал не верить фейкам с фамилиями лидера ОПЗЖ Юрия Бойко, Виктора Януковича или других людей, якобы желающих назначить спецпредставителями по Украине.

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